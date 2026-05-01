4月29日、YouTuberのヒカルがチャンネルを更新。現在、交際中の彼女を突如、公開し、衝撃が走っている。

29日、『生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン』というタイトルでヒカルは動画をアップ。寝室で女性とともに寝ているシーンから始まったのだが、女性の顔を見た視聴者からは、「まさかの加藤神楽!?」と驚きの声があがった。

「加藤さんは、ガールズグループ『ME:I』を輩出したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』、通称『日プ』に出演し、ファイナル審査まで進出していた人気メンバーです。身長170cmのモデル体型や、やや天然なキャラクターが人気を集めましたが、惜しくも14位で敗退しました。その後、目立った芸能活動はしておらず、2025年7月には、Instagramで結婚と第1子出産を発表していました」（芸能担当記者）

ヒカルと出会ったころは、シングルマザーになっていた加藤。友人の紹介で出会い、つき合うことになったという。子どもがいることを伝えられたヒカルは「逆にいいやん。魅力的」と受け入れ、すでに加藤の息子・ハクくん含め、3人で2カ月ほど同棲している。

加藤は、ヒカルとの同棲について「シングルマザーとして『これからどうしていこう』ってひとりで悩んどったときに出会った。一緒に暮らして救われました」と発言。ヒカルも「夜遊びを継続的にやめてる理由は、神楽とハクとの出会いがあったからやろな」「2人には幸せで笑顔で過ごしてもらって、俺自身も楽しければそれでいい」と語っており、お互いに現在の関係性に満足しているという。

Xでは、ヒカルのお相手が加藤だったことへの驚きとともに、加藤のビジュアルにも注目が集まった。動画冒頭、寝起きのすっぴん姿で登場するも、肌の透明感と華奢なスタイルが際立っており、当時のファンから衝撃が走っている。

《このワンシーンだけでも手足が人形みたいに長くて本当に綺麗》

《ヒカルの動画の神楽すっぴん、、??なんか本当に可愛すぎて綺麗ですごい、、ずっと神楽見ちゃう。子供産んでるのに細いし。すご。》

また、ヒカルの“歴代彼女”を振り返り、加藤と「顔の系統が似ている」と指摘する声もあがった。

「直近では内田理央さんとの交際、進撃のノアさんとの結婚・離婚が話題になったヒカルさんですが、2022年3月、タレントの『さゆりんご』こと松村沙友理さんとの熱愛が報じられたこともありました。

加藤さんは、かわいらしい顔立ちが“さゆりんごに似ている”と日プ時代から評判だったため、ヒカルさんはこういった系統が好みなのかもしれません。しかし、さすがにシングルマザーとの熱愛は初めてのことで、今後、2人の関係性がどうなっていくのか、注目が集まっています」（前出・芸能担当記者）

進撃のノアとの結婚生活は約7カ月で離婚に至ったヒカルだが、今回はーー。