「関西コレクション2026 A／W」8月13日に開催決定 MON7A・しなこ・AKB48メンバーら出演者第1弾発表
【モデルプレス＝2026/05/01】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」が、8月13日に京セラドーム大阪にて開催されることが決定。第1弾出演者が発表された。
【写真】「関西コレクション2026 A／W」出演者第一弾は？
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界をお届けする。
ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」に出演し話題になり、「＃もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、現在はシンガーソングライターとして活躍。デビュー曲「おやすみTaxi」は各音楽配信チャートを賑わせ、MVは695万回再生を突破したMON7Aが2度目の出演決定。今回はネクストブレイクアーティストとしてライブを披露し、観客を魅了する。
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・アーティスト・モデルなどマルチに活躍するしなこ。そして、YouTube登録者数140万人、TikTok230万人突破。前回の関コレではしなことともにプロデュースステージを披露し、観客を沸かせ、4月からは初の冠レギュラー番組も開始するなど話題沸騰中の5人組男YouTuberアイドルのリアルピースらクリエイターが出演する。
韓国の女性アイドルグループCherry Bulletの元メンバーで現在はファッション雑誌「JJ」の専属モデルや女優として活躍するHUH JIWON。「アジアの女の子がなりたい顔No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデル・トップインフルエンサーで、日本でも活躍の幅を広げるテリ（Taeri）ら韓国のグローバルゲストが出演決定。
さらに、ABEMA「今日、好きになりました。」出演で話題を集め、日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞した榎田一王のほか、谷村優真、永瀬さら、村谷はるな。「星月花」の愛称で新時代を担うAKB48の17、18、19期のエース佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花も出演。
高校生の時“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集め、現在はジェンダーレスモデル・メイクアップアーティストとして活躍する井手上漠。「仮面ライダーギーツ」や、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中ドラマなど数々のドラマ、映画、バラエティーで活躍する女優・モデルの青島心。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠。元popteen等のモデルで、現在は女優として活躍中、SNSで「爆美女」として話題になった、“ちゃんえな”こと中野恵那。YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破し自身のブランドも手がける、女子学生から人気を誇るおさきら豪華モデル・ゲストが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
日程：2026年8月13日（木）
開催時間：11時30分開場 13時開演（予定）
場所：京セラドーム大阪
【Not Sponsored 記事】
【写真】「関西コレクション2026 A／W」出演者第一弾は？
◆「関西コレクション2026 A／W」8月13日に開催決定
2011年2月に大阪で誕生し、関西から世界へ日本のカルチャーを発信し続けるファッションイベント「関西コレクション」。今回は「楽しいところ丸かじり！」をテーマとし、赤い果実のような魅惑的な世界をお届けする。
◆MON7A・しなこら出演者第1弾発表
ABEMAの恋愛リアリティ番組「今日、好きになりました。」に出演し話題になり、「＃もんた界隈」が生まれるほどZ世代から支持され、現在はシンガーソングライターとして活躍。デビュー曲「おやすみTaxi」は各音楽配信チャートを賑わせ、MVは695万回再生を突破したMON7Aが2度目の出演決定。今回はネクストブレイクアーティストとしてライブを披露し、観客を魅了する。
子どもたちのカリスマとして圧倒的な人気を誇り、原宿系動画クリエイター・スイーツクリエイター・アーティスト・モデルなどマルチに活躍するしなこ。そして、YouTube登録者数140万人、TikTok230万人突破。前回の関コレではしなことともにプロデュースステージを披露し、観客を沸かせ、4月からは初の冠レギュラー番組も開始するなど話題沸騰中の5人組男YouTuberアイドルのリアルピースらクリエイターが出演する。
◆榎田一王・AKB48メンバーらも出演
韓国の女性アイドルグループCherry Bulletの元メンバーで現在はファッション雑誌「JJ」の専属モデルや女優として活躍するHUH JIWON。「アジアの女の子がなりたい顔No.1」とカリスマ的人気を誇る韓国モデル・トップインフルエンサーで、日本でも活躍の幅を広げるテリ（Taeri）ら韓国のグローバルゲストが出演決定。
さらに、ABEMA「今日、好きになりました。」出演で話題を集め、日本一の高校生ボディビルダーに輝き、「男子高生ミスターコン2025」の準グランプリも受賞した榎田一王のほか、谷村優真、永瀬さら、村谷はるな。「星月花」の愛称で新時代を担うAKB48の17、18、19期のエース佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花も出演。
高校生の時“可愛すぎるジュノンボーイ”として注目を集め、現在はジェンダーレスモデル・メイクアップアーティストとして活躍する井手上漠。「仮面ライダーギーツ」や、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中ドラマなど数々のドラマ、映画、バラエティーで活躍する女優・モデルの青島心。NMB48の1期生として11年間グループを牽引し、卒業後はモデル・女優として活動の幅を広げる白間美瑠。元popteen等のモデルで、現在は女優として活躍中、SNSで「爆美女」として話題になった、“ちゃんえな”こと中野恵那。YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破し自身のブランドも手がける、女子学生から人気を誇るおさきら豪華モデル・ゲストが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」開催概要
日程：2026年8月13日（木）
開催時間：11時30分開場 13時開演（予定）
場所：京セラドーム大阪
【Not Sponsored 記事】