【40・50代 × しまむら】大人のプチプラ、これ正解！ 高見え狙える「透け感トップス」

夏に向けて軽やかさを意識したいときにおすすめなのが、「透け感」のあるトップス。肌の露出が気にならない上品なデザインを選べば、大人コーデに抜け感をプラスできます。今回は40・50代におすすめの透け感トップスを、【しまむら】のラインナップからご紹介。レースを上手に取り入れた、プチプラでも高見えが狙えるアイテムをピックアップしています。

ブラウス見えする素材で上品な印象に

【しまむら】「ブラウス見えレースプルオーバー」\1,419（税込）

さりげなく透けるレースの見た目で、上品さを保ちつつ涼しさを演出するプルオーバー。「カットソーならではの伸縮性を持ちつつ、ブラウス見えするレースカットソー」と公式Instagramで紹介されるように、着心地の良さときれい見えの両立が狙えます。膨らみのある袖や首元のリボンが愛らしいアクセントになり、ワンツーコーデでも一気に華やかな印象に。長めの袖やゆとりのあるシルエットで、気になる部分をさりげなくカバーできるのもポイントです。

さっと羽織るだけでトレンド感をプラス

【しまむら】「YUMレーススナップCD」\1,419（税込）

しまラーの@38ka_hさんが「絶対使えると思ってイロチ」で購入したというカーディガンがこちら。上品な透け感と贅沢な総柄レースが、コーデを高見えに導いてくれそうです。薄手の長袖タイプで、季節の変わり目にも取り入れやすいのが◎ さっと羽織るだけで、気軽にトレンド感をプラスできます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@38ka_h様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。