FIFA（国際サッカー連盟）は試合中の相手選手との口論で、口を隠した選手を一発退場（レッドカード）にするルールを新たに作ったが、東京大大学院の斎藤幸平・准教授は「FIFAはほかにもまだやることがある」と注文を付けた。

選手がユニフォームを引っ張って口を覆うのは、多くは差別的な悪態を隠すためで、FIFAのインファンティーノ会長は「言うべきでないことを言うのでなければ、口を覆う必要はない」としている。

第1回の受賞者はトランプ大統領

斎藤准教授は2026年4月30日放送の「news23」(TBS)に出演、「1歩前進したところもあるが」としつつ、こう苦言を呈した。

「去年（2025年）FIFAが新設した『FIFA平和賞』っていうのがあって、第1回の受賞者はなんとアメリカのドナルド・トランプ大統領なんですけど、（彼は）差別的発言を繰り返している人物です。FIFAは政治的な中立に反して、そういう平和賞を与えたというのは、私は恥ずべき行為で、むしろ撤回すべきものだと、今でも思っています」

ピッチの外でも人種差別をなくす努力を

トランプ氏への授与については米国のメディアも、6・7月開催の北中米大会の「開催国の1つである米国のトップへの露骨な忖度（そんたく）ではないか」と批判していた。

斎藤准教授は「ピッチの中はもちろんそうなんだけど、ピッチの外でもFIFAはしっかり人種差別をなくす努力をしてほしいと思いますね」と話した。トランプ大統領にこそレッドカードを突き付けるべきではないのか。

（シニアエディター 関口一喜）