途中退場者続出のファウンド・フッテージホラー『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』公開決定
ファウンド・フッテージホラー映画『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』が、6月26日より全国公開されることが決定。あわせて、場面写真2点も解禁された。
【写真】砂漠で何が・・『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』場面写真
2022年、アメリカのホラー映画専門サイト「Bloody Disgusting」が運営するストリーミングサービス・SCREAMBOXが、「今年最も恐ろしい」と表現した本作。未だかつてない前衛的な映像とストーリー展開に、一般観客の間では激しく賛否が分かれたが、あまりの恐怖にApple Watchの心拍モニターが作動した者、“音”と“光”に導かれ嘔吐してしまった者、劇場を出ることすらできず、胎児のように丸まることしかできない観客もいた。
物語は、モハーベ砂漠で発見された3つのメモリーカードから始まる。そこには、想像を絶する映像が残されていた…。4人の仲間たちは、ミュージックビデオを撮影するため、カリフォルニアのモハーベ砂漠へ向かう。しかし夜になると、奇妙な音と光、そして説明不能な現象が発生。やがてカメラは、現実の裂け目に飲み込まれ、悪夢的な映像を捉えていく…。
監督は、ニュージャージー州生まれで、映画監督のほか脚本家、俳優、ミュージシャンとしても活動するロビー・バンフィッチ。10歳の頃から映画を撮影しはじめ、数々の短編映画を経て本作が長編初監督作となる。
『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』は、6月26日より全国公開
【写真】砂漠で何が・・『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』場面写真
2022年、アメリカのホラー映画専門サイト「Bloody Disgusting」が運営するストリーミングサービス・SCREAMBOXが、「今年最も恐ろしい」と表現した本作。未だかつてない前衛的な映像とストーリー展開に、一般観客の間では激しく賛否が分かれたが、あまりの恐怖にApple Watchの心拍モニターが作動した者、“音”と“光”に導かれ嘔吐してしまった者、劇場を出ることすらできず、胎児のように丸まることしかできない観客もいた。
監督は、ニュージャージー州生まれで、映画監督のほか脚本家、俳優、ミュージシャンとしても活動するロビー・バンフィッチ。10歳の頃から映画を撮影しはじめ、数々の短編映画を経て本作が長編初監督作となる。
『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』は、6月26日より全国公開