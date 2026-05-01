北中米Ｗ杯（日本時間６月１２日開幕）の日本代表メンバー発表会見が、１５日に行われる。スポーツ報知では、第２次森保ジャパンを取材してきた６人の記者が、独自の視点から２６人を選出。「メンバー予想」ではなく「自分が監督だったら…」の視点で選んだ２６人となる。第１回は岩原正幸キャップ。

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▼【ＧＫ／ＤＦ】ＧＫ鈴木彩艶、大迫敬介、早川友基、ＤＦ伊藤洋輝、谷口彰悟、渡辺剛、鈴木淳之介、冨安健洋、板倉滉、瀬古歩夢

ＧＫの序列は本大会でも変わらないだろう。センターバックは７人と多めの選択をした。コンディション面に不安を抱える冨安、板倉のアヤックス勢も、森保監督が英国遠征後にオランダを訪れるなど気に掛けていたことから、信頼の証しと捉え、私的２６人に選出。この１年、結果を出した瀬古も含め、前線が多少薄くなることも覚悟しながらＣＢを７枚とした。

▼【ＭＦ】中村敬斗、前田大然、長友佑都（左ウィングバック）、鎌田大地、佐野海舟、藤田譲瑠チマ、田中碧、遠藤航（ボランチ）、堂安律、伊東純也（右ウィングバック）、三笘薫、久保建英、鈴木唯人（シャドー）

ボランチは５枚。守田英正の存在も貴重だが、３月の英国遠征は選外で代表から１年以上遠ざかる。５大リーグ（ドイツ１部ザンクトパウリ）でプレーする藤田の成長が目立ち、レギュラー格の鎌田、佐野海、田中を含め、万全の４人をまずは選んだ。主将の遠藤はプレミアリーグの最終盤で復帰する可能性もあり、本大会で状態を上げていけばチャンスはあると見ている。

左ＷＢで、注目の長友佑都も今回「選出」とした。けがの状態が懸念されるため、最終的には右ＷＢの菅原由勢との争いか。長友は５大会連続のメンバー入りが懸かり、チームの精神的支柱でもあり、決勝までの８試合と長期間になることを考えれば、遠藤主将とともに、ベテランの存在がチームの助けになるだろう。

▼【ＦＷ】上田綺世、小川航基、町野修斗

最前線は不動の上田、ターンオーバー時の先発は小川になる見込みか。町野は１・５列目もできるため、起用の幅は広がる。勢いのある塩貝健人を切り札として、後藤啓介を先発要員で入れたかったところだが、コンディションに不安がある実力者たちが本大会に間に合うとみて、泣く泣く若手２人を「選外」とした。

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日本の目標は「優勝」だが、過去４度目前で阻まれてきたベスト８に到達するには決勝トーナメントで、まず２回勝たなければならない。Ｆ組２位通過の場合、ラウンド３２でＣ組１位（ブラジルが有力）と対戦する可能性が高まるため、グループ１位通過をぜひとも死守したいところ。１次リーグで、ある程度ターンオーバーしつつも、オランダより上で抜けられるか、森保監督が作ってきた「２〜３チーム分の戦力」で臨むＷ杯で日本の底力が試される。（岩原 正幸）