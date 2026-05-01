日本陸上競技連盟は1日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手14人を発表した。

今回の発表では、男女やり投の出場選手が追加決定。2024年パリオリンピックで金メダルを獲得した北口榛花（28、JAL）は既にエントリーしているが、その北口とともに、パリ五輪を戦った斉藤真理菜（30、スズキ）や、4月の織田記念でアジア大会派遣設定記録を突破する61m45の投てきで優勝した山元祐季（25、高田工業所）らの出場が決まった。また、昨年のクイーンズ駅伝で4区（3.6km）を走り、10分38秒で区間賞を獲得したカリバ・カロライン（JP日本郵政G）は、女子3000mにエントリーしている。

◆第6弾発表選手◆

【男子1500m】

カラム・デイビス（オーストラリア）

【男子3000m】

ヤシン・ゲルマリ（フィリピン）

ヴィクトル・オルティス リベラ（プエルトリコ）

アイェレ・セウネト（エチオピア）

【男子やり投】

鈴木凜（九州共立大）

山田隼人（日吉）

中村竜成（染めＱ）

【女子1500m】

ヴェラ・ベルテメス ホフマン（ルクセンブルク）

【女子3000m】

カリバ・カロライン（JP日本郵政G）

ジャネット・ジェプコエチ（ニトリ）

【女子三段跳】

アイナ・グリクシャイテ（リトアニア）

【女子やり投】

斉藤真理菜（スズキ）

山元祐季（高田工業所）

辻萌々子（九州共立大）

＊写真は左から山元祐季選手、斉藤真理菜選手

