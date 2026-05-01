女子やり投・北口榛花に続き、斉藤真理菜＆山元祐季の出場決定 ！ エントリー第6弾発表【セイコーGGP】
日本陸上競技連盟は1日、「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日、MUFGスタジアム）に出場する追加選手14人を発表した。
今回の発表では、男女やり投の出場選手が追加決定。2024年パリオリンピックで金メダルを獲得した北口榛花（28、JAL）は既にエントリーしているが、その北口とともに、パリ五輪を戦った斉藤真理菜（30、スズキ）や、4月の織田記念でアジア大会派遣設定記録を突破する61m45の投てきで優勝した山元祐季（25、高田工業所）らの出場が決まった。また、昨年のクイーンズ駅伝で4区（3.6km）を走り、10分38秒で区間賞を獲得したカリバ・カロライン（JP日本郵政G）は、女子3000mにエントリーしている。
◆第6弾発表選手◆
【男子1500m】
カラム・デイビス（オーストラリア）
【男子3000m】
ヤシン・ゲルマリ（フィリピン）
ヴィクトル・オルティス リベラ（プエルトリコ）
アイェレ・セウネト（エチオピア）
【男子やり投】
鈴木凜（九州共立大）
山田隼人（日吉）
中村竜成（染めＱ）
【女子1500m】
ヴェラ・ベルテメス ホフマン（ルクセンブルク）
【女子3000m】
カリバ・カロライン（JP日本郵政G）
ジャネット・ジェプコエチ（ニトリ）
【女子三段跳】
アイナ・グリクシャイテ（リトアニア）
【女子やり投】
斉藤真理菜（スズキ）
山元祐季（高田工業所）
辻萌々子（九州共立大）
＊写真は左から山元祐季選手、斉藤真理菜選手