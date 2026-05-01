1日(金)夜は、いったん天気が回復した地域でも所々で雨雲が発達しそうです。また、東北では2日(土)にかけて暴風に警戒してください。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■1日夜は雷雨注意 関東も局地的に雨雲発達

1日（金）の午後は、関東では雨があがり晴れ間の出た所もありました。ただ、上空には強い寒気が流れ込んでいて、大気の状態が非常に不安定です。

夕方時点では東海や北陸などで局地的に発達した雨雲がかかっていますが、このあと夜は関東でも天気の急変に注意が必要です。夜は関東北部を中心に、局地的に雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。

■1日夜〜2日にかけて東北で暴風警戒 交通機関に影響も

低気圧が発達しながら2日(土)朝にかけて東北付近を通過する見込みです。このため東北では、2日(土)未明から夕方にかけて、西よりの非常に強い風が吹くでしょう。暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。

【2日に予想される最大風速（最大瞬間風速）】

東北（陸上） 18メートル （30メートル）

東北では1日(金)夜から暴風警報が出る可能性が高いエリアがあり、東北新幹線など、交通機関にも影響が出そうです。1日(金)夜は南〜東寄り、2日(土)は西〜北寄りの風が強まるでしょう。

■各地の雨はいつまで？

関東から西日本では1日(金)夜いっぱい、雨の降る所がありそうです。雨がいったんあがった後も、局地的な雨や雷雨にご注意ください。

北陸や東北では、雨は2日(土)の明け方までという所が多いでしょう。北陸は2日(土)明け方まで急な強い雨や落雷に注意が必要です。東北北部は2日(土)の朝まで雨の残る所がありそうです。

北海道は2日(土)の昼頃まで曇りや雨の所が多いでしょう。2日(土)の明け方まで、激しい雨の降る所がありそうです。午後はだんだんと晴れ間が広がりますが、道東や道北など北海道の一部では午後も雨が残るでしょう。

■2日の関東〜西日本は行楽日和 東京都心で28℃予想

2日(土)は関東から西日本で朝から日差しが届きそうです。北陸や東北も昼前には晴れてくるでしょう。上空に暖かい空気が流れ込む関東から西日本では気温が上がり、25℃以上の夏日が続出しそうです。朝と昼間との気温差が大きくなるため、服装で上手に調節なさってください。

なお、午前中雨が残り、冷たい西〜北風が吹く北海道は気温が下がりそうです。

【最高気温の比較】

1日(金) →2日(土)の予想

稚内 16.7℃ → 9℃

旭川 22.7℃ → 14℃

札幌 19.2℃ → 13℃

網走 22.4℃ → 6℃

朝は北寄りの風が強く、ヒンヤリと感じる所が多いでしょう。

【2日(土)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 9℃（±0 5月中旬）

仙台 12℃（＋2 5月中旬）

新潟 12℃（-2 5月中旬）

東京 14℃（＋3 5月中旬）

名古屋 13℃（-1 平年並み）

大阪 14℃（-1 平年並み）

福岡 13℃（±0 4月下旬）

日中は関東から西日本で汗ばむ陽気に。静岡は29℃まで上がる予想です。東京都心は28℃と今年最も高い気温となるでしょう。朝からの気温変化、そして前日からの気温変化が大きくなりますので、体調管理にお気をつけください。

【2日(土)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 13℃（-6 4月下旬）

仙台 21℃（＋6 5月下旬）

新潟 19℃（-4 4月下旬）

東京 28℃（＋8 7月上旬）

名古屋 25℃（＋2 5月中旬）

大阪 24℃（＋4 平年並み）

福岡 25℃（＋5 5月下旬）

■GW期間中、次の雨は？行楽日和はいつ？

ゴールデンウイーク期間中、次に雨が降るのは3日(日・憲法記念日)〜4日(月・みどりの日)にかけてとなりそうです。低気圧が日本海を発達しながら進むため、西日本から北日本の広い範囲で雨が降り、雨風ともに強まる所があるでしょう。南風が強まるため、全国的に雨でも気温は高めとなりそうです。

その後、連休終盤の5日(火・こどもの日)〜6日(水・振替休日)は晴れる所が多く、広く行楽日和となるでしょう。

北海道と東北北部では、この先も気温のアップダウンが大きく、体調管理に注意が必要です。2日(土)と4日(月)が特に気温が下がるタイミング。4日(月)の最高気温は釧路で10℃、網走で8℃の予想です。6日(水)は気温が上がり、札幌や青森で22℃と6月並みの陽気となるでしょう。