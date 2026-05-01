あまりに健気なラブラドールレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万7000回再生を突破し、「めちゃめちゃ反省してるwww」「本当に人間と変わらないね」「なんて感情豊かな子」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おしっこを失敗してしまった大型犬→自らパパに謝りに行って…思った以上の『反省の態度と表情』】

粗相をしたラブラドールレトリバー

TikTokアカウント「yunataaan___」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『アッシュ』ちゃん、ラブラドールレトリバーの『レイス』ちゃんの日常を紹介しています。今回の主役は、レイスちゃん。普段はとってもお利口なレイスちゃんですが、うっかり部屋の中で粗相をしてしまったそうです。

おしっこの跡に気付いたパパが、「これ誰がやったの」とレイスちゃんを注意します。すると、レイスちゃんは、自らパパの傍に近付き…。お座りをして、反省の意を示したのでした。

しょんぼりと猫背になったレイスちゃんの後ろ姿に、思わずママも「落ち着いてって言ってるよ」とフォロー。

人間みたいな謝り方にホッコリ

パパが「黄色くなってるよ」と言うと、レイスちゃんはゆっくりと横たわりました。そして、仰向けになってお腹を見せ、前足を差し出しながらパパを見つめたのです。その姿は、まるで「もうしないから許してね」と言っているよう…。ママも一緒になって「そんなにカッカしないで」とパパに伝えたそう。

最後まで、尻尾を振りながらパパの機嫌を取ろうとしたレイスちゃん。あまりに健気な姿に、パパも内心甘やかしたくて仕方なかったかもしれませんね♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ちゃんと謝れてエライ」「なんて愛おしいの」「猫背がたまらない」などさまざまなコメントが寄せられました。

お留守番とお出迎えの様子

別の日には、家族の帰りを待つ2頭の姿も紹介されました。パパとママが仕事の間、2頭はお留守番。ペットカメラを確認すると、アッシュちゃんもレイスちゃんも、水も飲まずトイレも行かずに家族を待ちわびていたといいます。

ママが帰ってくると、2頭は尻尾を振りながら扉の方へ！まるで数年ぶりの再会のように、ママの帰りを喜んだそうです。パパとママのことが大好きな2頭ですが、パパとママも2頭のことが大切で仕方ないと綴っています。

TikTokアカウント「yunataaan___」には、アッシュちゃんとレイスちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yunataaan___」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。