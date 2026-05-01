大相撲・横綱審議委員会（横審）による稽古総見が1日、一般公開で行われ、横綱・豊昇龍が17番取るなど精力的な姿を披露しました。

豊昇龍は稽古を終えインタビューに応じると、17番で9勝8敗だったことに「そんなに負けたか」と首をかしげつつも「悪くない。しっかりいい稽古できたと思います。体の疲れ取って、出稽古いって、夏場所前の準備をしたいと思います」と語りました。また一般公開で行われたことについて「お客さんを入れて土俵で稽古するのは一年に一回しかないからしっかりやっている姿を見せなければならない。観に来てくれたファンのために、しっかりいい稽古を見せたかったのでよかった」と振り返ると、10日から始まる夏場所へ向けて100％の状態までは「もうちょい」と明かし「一日一番、大事にとっていきたい。それに結果が出てくれればいいかなと思います」と語りました。

また左肩を痛めていた横綱・大の里は土俵には上がらず。大関では春場所で優勝し再昇進した霧島と琴櫻、安青錦がそれぞれ土俵に上がり、繰り返し稽古を行いました。