ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級（上限体重５３・５キロ）タイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が１日、後楽園ホールで公開形式で行われ、王者・井上拓真（３０＝大橋）が５３・４キロ、挑戦者の同級４位・井岡一翔（３７＝志成）が５３・５キロでともに１回目でパスした。井岡は、髪を２０１１年２月に初めて世界王座を奪取した時と同じ短い黒髪にし「最高の日にしたい」と、日本選手初の５階級制覇へ意気込みを示した。

無事に計量を終え、自身と並ぶ４階級制覇王者であり、この興行のメインイベントに出場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）の弟である拓真と約１３秒間向き合った井岡。先月１７日の公開練習時は金色に染めていた髪は黒髪に変わっており、「より自分自身、気が引き締まっているというか、黒髪短髪でいこうっていう思いと、１１年にタイトル取った時も黒髪短髪だったんで、それをちょっと彷彿させるような感じでいこうかなと思いました」と理由を説明した。

間近で見た拓真を「お互い、あとはもう、やってきたことをリングの上で出すだけ。僕も覚悟できていますし、向こうも気持ちも体もつくれていると思う」と評しつつ、「不安だなんて絶対に思う気持ちはないです」と精神の安定を強調した。

３８戦目にして初めて立つ東京ドームの大舞台。この計量も満員の１２４５人の観衆を集める盛り上がりを見せており、「明日やっぱり、すごい大きなイベントだと思うので、すごい盛り上がりを感じるような計量でしたね」とファンの熱を感じている。約１年１０か月ぶりの世界王座奪取へ「結果で恩返ししたいと思っているので、必ず勝利してチャンピオンに返り咲いて、５階級制覇を成し遂げるためにここまでやってきたので、それを明日は結果で証明して最高の日にしたい」と誓った。

迎え撃つ拓真は「調整もすごく順調にうまくいったし、すごく調子いいです」と好仕上がりをアピール。井岡を「やっぱり顔つきも良かったし、すごい、やっぱり仕上げてきてるな、というのは感じました」と評し、「意識の変化は変わらず、このレジェンドをどう倒すか、明日しっかり見届けてほしいです」と、偉業を阻止しての防衛に闘志を燃やした。