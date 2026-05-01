1児の母・長谷川理恵「冷蔵庫にある色々」で作った手作りサラダ公開「ドレッシングも凝っててすごい」「レストランみたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの長谷川理恵が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りサラダを投稿した。
【写真】52歳ママモデル「本格的」彩り豊かな手作りサラダ披露
長谷川は「色々サラダ 冷蔵庫にある色々！」とつづり、手作りのサラダのショットを公開。「舞茸ベーコンはガーリックでソテー とろみのあるバルサミコドレッシング作りました 甘酸っぱいしょっぱい好きな味に完成」とドレッシングも手作りしたサラダとなっている。
この投稿には「本格的でレストランみたい」「レシピ知りたい」「ドレッシングも凝っててすごい」「具沢山で食べ応えありそう」「彩り綺麗」などといった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「本格的」彩り豊かな手作りサラダ披露
◆長谷川理恵、手作りサラダ
長谷川は「色々サラダ 冷蔵庫にある色々！」とつづり、手作りのサラダのショットを公開。「舞茸ベーコンはガーリックでソテー とろみのあるバルサミコドレッシング作りました 甘酸っぱいしょっぱい好きな味に完成」とドレッシングも手作りしたサラダとなっている。
◆長谷川理恵の投稿が話題
この投稿には「本格的でレストランみたい」「レシピ知りたい」「ドレッシングも凝っててすごい」「具沢山で食べ応えありそう」「彩り綺麗」などといった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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