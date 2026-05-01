プロ野球・DeNAは1日、12日からの中日3連戦で行われる『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026』のコンテンツを発表しました。

外野回遊デッキの2か所にはフォトパネルが登場。かわいくポーズを決める山粼康晃投手と宮粼敏郎選手、入江大生投手と牧秀悟選手がデザインされており、一緒に写真を撮ることができるといいます。

さらに、Ｙデッキの2か所にはフォトブースが登場。2選手ずつの計11ペアの“手書き落書き風”フレームが用意されており、一緒に撮影したデータを受け取ることができるということです。

▽11ペアは以下の通り

・東克樹投手＆山本祐大選手

・牧秀悟選手＆度会隆輝選手

・戸柱恭孝選手＆中川颯投手

・ショーン・レイノルズ投手＆クーパー・ヒュンメル選手

・佐野恵太選手＆京田陽太選手

・伊勢大夢投手＆蝦名達夫選手

・筒香嘉智選手＆石田裕太郎投手

・松尾汐恩選手＆坂本裕哉投手

・林琢真選手＆梶原昂希選手

・竹田祐投手＆入江大生投手

・山粼康晃投手＆宮粼敏郎選手

その他にも、ライトウィング3階には「アゲ盛り☆デコブース」が登場。ユニホームやトートバッグなどをデコって楽しめるかわいい缶バッジや、好きな文字のパーツを使ってオリジナルのチャームを作れる「デコレル」、自分を盛れちゃうフェイスシールなどのグッズが販売されると明かされました。

試合以外にもイベントを盛り上げる内容が発表されています。