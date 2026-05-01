【DeNA】ベイ☆ギャルマインド満載の選手と写真が撮れる？『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026』のコンテンツを発表
プロ野球・DeNAは1日、12日からの中日3連戦で行われる『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026』のコンテンツを発表しました。
外野回遊デッキの2か所にはフォトパネルが登場。かわいくポーズを決める山粼康晃投手と宮粼敏郎選手、入江大生投手と牧秀悟選手がデザインされており、一緒に写真を撮ることができるといいます。
さらに、Ｙデッキの2か所にはフォトブースが登場。2選手ずつの計11ペアの“手書き落書き風”フレームが用意されており、一緒に撮影したデータを受け取ることができるということです。
▽11ペアは以下の通り
・東克樹投手＆山本祐大選手
・牧秀悟選手＆度会隆輝選手
・戸柱恭孝選手＆中川颯投手
・ショーン・レイノルズ投手＆クーパー・ヒュンメル選手
・佐野恵太選手＆京田陽太選手
・伊勢大夢投手＆蝦名達夫選手
・筒香嘉智選手＆石田裕太郎投手
・松尾汐恩選手＆坂本裕哉投手
・林琢真選手＆梶原昂希選手
・竹田祐投手＆入江大生投手
・山粼康晃投手＆宮粼敏郎選手
その他にも、ライトウィング3階には「アゲ盛り☆デコブース」が登場。ユニホームやトートバッグなどをデコって楽しめるかわいい缶バッジや、好きな文字のパーツを使ってオリジナルのチャームを作れる「デコレル」、自分を盛れちゃうフェイスシールなどのグッズが販売されると明かされました。試合以外にもイベントを盛り上げる内容が発表されています。