現役社会人が選ぶ「理想の女性新入社員」ランキング！ 2位は「小芝風花」、3年連続の1位は？
明治安田生命保険は、全国の30〜50代の社会人660人を対象に「理想の女性新入社員」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、俳優の小芝風花さんでした。
「明るい」「親しみやすい」といったイメージが強く、周囲を和ませてくれそうな人柄が高い評価を得ています。何事にもひたむきに努力する「一生懸命」な姿が、現役社会人の理想の新入社員像として支持を集めました。
1位は、俳優の芦田愛菜さんでした。
「知性的・スマート」といったイメージで圧倒的な支持を受け、3年連続の1位に輝きました。落ち着いた立ち振る舞いや誠実な人柄に加え、長期的な活躍からくる安定感が高い評価につながっています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：小芝風花
2位は、俳優の小芝風花さんでした。
「明るい」「親しみやすい」といったイメージが強く、周囲を和ませてくれそうな人柄が高い評価を得ています。何事にもひたむきに努力する「一生懸命」な姿が、現役社会人の理想の新入社員像として支持を集めました。
1位：芦田愛菜
1位は、俳優の芦田愛菜さんでした。
「知性的・スマート」といったイメージで圧倒的な支持を受け、3年連続の1位に輝きました。落ち着いた立ち振る舞いや誠実な人柄に加え、長期的な活躍からくる安定感が高い評価につながっています。
(文:All About ニュース編集部)