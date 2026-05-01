俳優の原菜乃華が自身のInstagramアカウントを更新。人気漫画『桜蘭高校ホスト部』のグッズを手にした、ファン心あふれるオフショットを披露した。

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投稿では「いい日だ。」と短いキャプションが添えられ、鏡夜と馨のぬいぐるみマスコットを両手に持ち、はにかむような笑みを浮かべる原の姿が収められている。胸元には鏡夜の名札風アクリルバッジ「きょうや」もあしらわれ、推しキャラクターへの愛情がにじむ装いとなっている。

別のカットでは、頬にぬいぐるみを寄せた至近距離のセルフィーや、2体を顔の横に掲げて柔らかく微笑むショットも公開。それぞれの推しを愛おしげに抱える表情からは、作品への熱量がストレートに伝わってくる。

さらに、双子・常陸院光と馨の等身大パネルに挟まれて口元を押さえながらミラー越しに自撮りする1枚や、鏡夜のパネルに歩み寄りそっと頬を寄せるような構図のカットも添えられている。コラボカフェとみられるテーブルでは、キャラクターがプリントされたドリンクとコースターを前に、両手を頬に当てて満面の笑みを浮かべる姿も。

原はかねてより自身を「オタク気質」と公言しており、休日はアニメ鑑賞に没頭し、好きなアニメキャラクターのアクリルスタンドを集めているほどの愛好家として知られている。今回の投稿にも、役者としての顔とは別の、いちファンとして作品を全身で楽しむ自然体な姿が映し出されている。

なお、『桜蘭高校ホスト部』は葉鳥ビスコ氏による少女漫画で、2002年から2010年まで『LaLa』（白泉社）にて連載され、累計発行部数1300万部を突破した人気作。2006年にはアニメ化もされている。（文＝リアルサウンド編集部）