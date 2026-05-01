杜このみ、22日のイベント中止を発表「やむを得ない事情により」
歌手の杜このみ（36）が1日、自身のツイッターを更新。今月22日のイベントを中止すると発表した。
【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット
杜は「【杜このみ推し会in東京vol.2 イベント中止のお知らせとお詫び】」と題した画像を掲載。「5月22日（金）歌舞伎町劇場にて開催を予定しておりました“杜このみ推し会in東京vol.2”ですが、やむを得ない事情により中止させていただくこととなりました」と伝えた。
「ご参加を予定してくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。続けて「本イベントを楽しみにしてくださっていた皆様のお気持ちを考えますと、誠に心苦しい限りではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けた。
「6月26日の“杜このみ推し会”は予定通り開催いたします」とし、「5月22日の中止に伴い、6月チケット受付も開始いたします」と伝えた。「6月の推し会は、さらにパワーアップしてお届けいたしますので、ぜひお誘い合わせの上、お越しいただけますと幸いです」とした。
杜は大相撲の高安関と2020年8月に結婚を発表。21年2月に長女（5）、22年8月に長男（3）が誕生している。
【写真】「お揃いの色のお着物も素敵」誕生日迎えた高安関＆杜このみの2ショット
杜は「【杜このみ推し会in東京vol.2 イベント中止のお知らせとお詫び】」と題した画像を掲載。「5月22日（金）歌舞伎町劇場にて開催を予定しておりました“杜このみ推し会in東京vol.2”ですが、やむを得ない事情により中止させていただくこととなりました」と伝えた。
「6月26日の“杜このみ推し会”は予定通り開催いたします」とし、「5月22日の中止に伴い、6月チケット受付も開始いたします」と伝えた。「6月の推し会は、さらにパワーアップしてお届けいたしますので、ぜひお誘い合わせの上、お越しいただけますと幸いです」とした。
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