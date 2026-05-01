「今日好き」りんはなカップル、交際33ヶ月報告 密着2ショット公開に反響「憧れのカップル」「ラブラブな空気感が伝わってくる」
【モデルプレス＝2026/05/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との交際33ヶ月を報告し、2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「憧れ」密着ショット
りんかは「33 months」と交際33ヶ月を迎えたことを報告し、植野をメンション。頬に手を当てたポーズでカメラに笑顔を向けている自身と伏し目がちに微笑んでいる植野が顔を寄せ合っている2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「33ヶ月おめでとう」と祝福の声が続々。「憧れのカップル」「ラブラブな空気感が伝わってくる」「美男美女」「幸せそうな笑顔にキュンとした」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル「憧れ」密着ショット
◆りんか、植野花道との交際33ヶ月2ショット公開
りんかは「33 months」と交際33ヶ月を迎えたことを報告し、植野をメンション。頬に手を当てたポーズでカメラに笑顔を向けている自身と伏し目がちに微笑んでいる植野が顔を寄せ合っている2ショットを公開した。
◆りんかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「33ヶ月おめでとう」と祝福の声が続々。「憧れのカップル」「ラブラブな空気感が伝わってくる」「美男美女」「幸せそうな笑顔にキュンとした」などの声が上がっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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