通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．１％の高水準、介入警戒で 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．１％の高水準、介入警戒で

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．１％の高水準、介入警戒で



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 11.10 6.59 8.70 7.48

1MO 8.40 5.92 6.69 6.61

3MO 8.23 6.03 6.90 6.85

6MO 8.38 6.20 7.24 7.19

9MO 8.38 6.36 7.46 7.42

1YR 8.46 6.60 7.73 7.59





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.48 9.37 7.67

1MO 6.83 8.57 6.89

3MO 7.55 8.86 7.07

6MO 8.14 9.25 7.27

9MO 8.52 9.44 7.45

1YR 8.73 9.60 7.62

東京時間16:47現在 参考値



ドル円１週間は11.1％と、１カ月以降の8％台から突出した高水準になっている。昨日の5円以上の大幅な円高進行を受けて、市場には当局の介入実施観測が広がっている。本日も一気に1円超の円高の動きがみられる場面があった。三村財務官からは前日と同様に円安けん制や対応を示唆する発言がみられている。

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