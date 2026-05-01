アカデミー賞長編アニメ賞にノミネートされ、アニー賞、アヌシー最高賞、セザール賞ほか名だたる映画賞を席巻。孤独な少女イリスと”空から落ちてきた”虹色の少年アルコの冒険を描いて世界中の人々に愛された感動の冒険ファンタジー、映画『ARCO／アルコ』が公開中です。

その日本語吹替版キャストには、黒川想矢さん、堀越麗禾さん、山里亮太さん、梶裕貴さん、前野智昭さん、落合福嗣さん、伊駒ゆりえさん、日向未南さんが決定！ 少年アルコ役の黒川想矢さんと、少女イリス役の堀越麗禾さんがW主演を務め、本作がアニメ初主演となりました。

日本公開を記念して少年アルコ役の黒川想矢さん、少女イリス役の堀越麗禾さんに、映画『ARCO／アルコ』についてうかがいました！

●映画『ARCO／アルコ』ですが、作品をご覧になっていかがでしたか？

黒川：セリフが優しいというか、直接的な意味はないけれども、作った方々の想いがふしぶしに表れていると感じましたし、映像もシンプルですが、とても美しくて。本当にきれいだなと思いながら収録していました。

堀越：ロボットと人間が会話をしている様子は、すごい未来のことだけれど、想像しやすい未来でもあるし、自分たちが思い描く未来でもあるなと思いました。観ていてほんわかする気持ちになる時もあれば、未来ってこうなるのかと思う瞬間もありました。

●声優が決まった時はいかがでしたか？

黒川：これまで観たアニメーション作品で一番好きだなと思うくらい素敵な作品だと思ったので、そういう作品に参加できることが不安にも感じつつ、とてもうれしかったです。とても優しい作品で、すでに観た方の中には懐かしく感じる方もいるとのことですが、僕は新しく感じました。

堀越：今回ダブル主演ということと、フランスの素敵な映画でこんなにも大きな役の声優をできるなんてすごいなと思いました。ったのと、それを自分がやるって思った時に本当に緊張しました。

●アルコとイリス、それぞれのキャラクターについては、どのような印象を持たれましたか？

黒川：アルコもイリスも本当に普通の男の子と女の子なのですが、今の僕たちから見ると、環境がちょっと特殊だと思いました。アルコはいろいろなことに好奇心を持っていてそれが素敵だなと思いましたし、僕は家事をまったくやらないのですが、ひとりで家のことをしたり、鳥の餌を与えたり、便利化していく世界の中でそれらがとても素敵に見えました。

堀越：アルコのために一生懸命頑張るイリスの気持ちには、悲しい気持ちだけでなく、うれしい、安心した気持ちもあると思えたので、それが印象的だったなと思います。

●収録はおふたりで一緒に録ったそうですね。

黒川：堀越さんと掛け合いをしながら一緒にできたことは、自分にとってとても大きかったです。普段の映像作品では相手から受け取ったものを相手に返していく繰り返しの作業なのですが、ひとりで演技することが僕にはできないと思ったので、振り返ってみてとても心強かったと思います。

堀越：ひとりで録る場合、後ろでたくさんの関係者のみなさんが見守っているので緊張する環境なのですが（笑）、黒川さんがブースに来て下さった時に、緊張は変わらないのですが、ふたりで声を入れていける思うと、今思うと安心できていたのかなと思います。

●今回の映画『ARCO／アルコ』ですが、どんな方に観てほしいですか？

黒川：僕は本当に大好きな作品になったので、絶対に観たほうがいいよとすすめます（笑）。あと僕自身がもう少し小さい頃に、この作品に出会えたらよかったなと思ったんです。想像することはとても素敵なことで大切なことだということがすごく伝わる作品なので、たくさんの方に観ていただいて自分の未来について想像していただけたらいいなと思います。

堀越：未来ってどういう感じになるんだろうって、みんなが思うかわからないけれど、わたしは思うんです。どういう方が観てもてこういう感じに未来がなればいいなと、観終わった後に未来について考えるかもしれないので、どなたにでも観ていただきたいです！

黒川：とてもいい作品なので、ご家族で一緒に、友だちと一緒に、みんなで観てもらえたらと思います！

■公式サイト：https://arco-movie.jp/index.html [リンク]

■ストーリー

気候変動により荒廃が進んだ2075年の地球。10歳の少女イリスは、ある日、空から虹色の光を放ちながら落ちてくる謎の物体を目撃する。それは、タイムトラベルが可能になった遥か未来（西暦2932年）から不時着した少年アルコだった。

未来へ帰る手段を失ったアルコと、閉塞感のある現代を生きるイリス。二人はアルコの「虹色のスーツ」に隠された謎を解き、未来への帰還ルート＝“虹の道”を探す旅に出る。

しかし、そんな彼らを謎の追跡者が追い詰めていき……。時を超えた友情が、壊れゆく世界の運命を照らし出す。

監督・脚本：ウーゴ・ビアンヴニュ／脚本：フェリックス・ド・ジブリ／製作：フェリックス・ド・ジブリ、ソフィー・マス、ナタリー・ポートマン

＜日本語吹替キャスト＞

黒川想矢（アルコ） 堀越麗禾（イリス） 梶裕貴（ミッキ） 山里亮太（ドゥギー） 前野智昭（ストゥイー） 落合福嗣（フランキー） 伊駒ゆりえ（クリフォード） 日向未南（アルコの母）

(執筆者: ときたたかし)