ＴＢＳ系「バナナマンのせっかくグルメ！！」４月２６日放送分で、街頭インタビューに“一般人”として元競泳女子日本代表のオリンピアンが登場。テレビ視聴で気付いた池江璃花子も、自身のＳＮＳで驚きの声をあげた。

番組では、休養発表前のバナナマン・日村勇紀が軽井沢でロケ。近隣の飲食店情報を聞き出そうと、娘を抱っこして散歩中の女性に声をかけた。女性の美貌には、スタジオの設楽統がワイプで「小雪さんみたい」とうっとり。気さくに日村とトークを進める女性は、「ウチの夫が星野リゾートの料理統括で、全部の料理を監修してるんです。星野リゾート全部の」と明かした。

本来は飲食店を訪れるロケだが、近所の自宅に日村を招いて、夫が作ったふきのとうのパスタを振る舞う展開に。料理の完成を待つ間に、女性は自身の素性を説明。「実は私、水泳をしてまして。北京オリンピックとリオオリンピックに出たんですよ」。山口美咲さん（旧姓）であることを打ち明けると、日村は「えっ〜！！待って待って、勉強不足でゴメンね」と衝撃を隠せなかった。

美人オリンピアンの降臨に、ＳＮＳは「吃驚仰天！！」「お幸せそうでなにより」「懐かしい！」と騒然。リオ五輪で共に４×１００メートルリレーのメンバーだった池江璃花子も、インスタグラムのストーリーズで「せっかくグルメ、美咲さん出てるのびっくり」とコメントし、笑い泣きの絵文字を添えていた。