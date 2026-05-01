吉本芸人の人気YouTube企画がピンチに陥った。豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラ（37）、ダブルヒガシの大東翔生（33）、バッテリィズのエース（31）が出演するYouTube「集まれ！ギャンしょいエース」が1日までに更新されたが、今後をめぐって紛糾した。

同YouTubeは昨年3月にスタート。もともと大阪・よしもと漫才劇場で仲の良い3人が集まって、食べながらのトークやゲーム、ボートレースを楽しむ企画などがここまで週2ペースで続いた。

しかし、1年前から東京に移ったエースに続いて今春、大東が東京へ移籍。山下のみが大阪に残ったため、ただでさえ忙しい3人が集結するのもスケジュール的に四苦八苦。最新回では、それぞれ舞台やイベントなどの仕事を抱えながら、大阪で朝10時から3人が集まって今後についてアイデアを持ち寄った。

この日だけで10本撮りたいという制作側の希望も却下され「やっぱり、トークや食べ物、ボートは外せない」「他の企画を募集しよう」「利きタバコは？」「好きなお茶をあげてそろうまで続ける」など、さまざまな意見が出された。

前回は山下不在で、大東とエースの2人で東京で撮影したが「やっぱり3人でやらんと」といううちに1本は終了。次回からも綱渡りになりそうだ。