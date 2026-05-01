[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇96銘柄・下落145銘柄（東証終値比）
5月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は96銘柄、下落は145銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは38銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は540円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7162> アストマクス 378 +80（ +26.8%）
2位 <3634> ソケッツ 1077 +126（ +13.2%）
3位 <7727> オーバル 790 +87（ +12.4%）
4位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3775 +270（ +7.7%）
5位 <4565> ネクセラ 1015 +63（ +6.6%）
6位 <4651> サニックスＨ 250 +14（ +5.9%）
7位 <4772> ＳＭＥＪ 126.3 +6.3（ +5.2%）
8位 <4071> ＰＡコンサル 2284 +106（ +4.9%）
9位 <6724> エプソン 2190.5 +95.5（ +4.6%）
10位 <6769> ザイン 1350 +58（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6173> アクアライン 54 -25（ -31.6%）
2位 <6481> ＴＨＫ 4841 -946（ -16.3%）
3位 <7093> アディッシュ 461.9 -80.1（ -14.8%）
4位 <2148> ＩＴメディア 1350 -215（ -13.7%）
5位 <5367> ニッカトー 779 -111（ -12.5%）
6位 <299A> クラシル 896 -127（ -12.4%）
7位 <3962> チェンジＨＤ 800 -99（ -11.0%）
8位 <4179> ジーネクスト 261 -30（ -10.3%）
9位 <7740> タムロン 980 -89（ -8.3%）
10位 <6632> ＪＶＣケンウ 1091.2 -80.8（ -6.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2190.5 +95.5（ +4.6%）
2位 <5214> 日電硝 7173 +141（ +2.0%）
3位 <8267> イオン 1566.7 +15.2（ +1.0%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 2296.7 +14.2（ +0.6%）
5位 <8002> 丸紅 5790 +35（ +0.6%）
6位 <2768> 双日 6250 +32（ +0.5%）
7位 <8591> オリックス 5235 +26（ +0.5%）
8位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2380 +10.5（ +0.4%）
9位 <7267> ホンダ 1267.8 +5.3（ +0.4%）
10位 <6472> ＮＴＮ 401 +1.6（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8053> 住友商 6733 -107（ -1.6%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 6365 -60（ -0.9%）
3位 <6902> デンソー 1880 -15.5（ -0.8%）
4位 <5108> ブリヂストン 3210 -21.0（ -0.6%）
5位 <6758> ソニーＧ 3107.3 -19.7（ -0.6%）
6位 <4188> 三菱ケミＧ 892.7 -5.3（ -0.6%）
7位 <9434> ＳＢ 219.3 -1.3（ -0.6%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1907.5 -11.0（ -0.6%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 609.2 -3.5（ -0.6%）
10位 <7752> リコー 1293.2 -7.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7162> アストマクス 378 +80（ +26.8%）
2位 <3634> ソケッツ 1077 +126（ +13.2%）
3位 <7727> オーバル 790 +87（ +12.4%）
4位 <5857> ＡＲＥＨＤ 3775 +270（ +7.7%）
5位 <4565> ネクセラ 1015 +63（ +6.6%）
6位 <4651> サニックスＨ 250 +14（ +5.9%）
7位 <4772> ＳＭＥＪ 126.3 +6.3（ +5.2%）
8位 <4071> ＰＡコンサル 2284 +106（ +4.9%）
9位 <6724> エプソン 2190.5 +95.5（ +4.6%）
10位 <6769> ザイン 1350 +58（ +4.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6173> アクアライン 54 -25（ -31.6%）
2位 <6481> ＴＨＫ 4841 -946（ -16.3%）
3位 <7093> アディッシュ 461.9 -80.1（ -14.8%）
4位 <2148> ＩＴメディア 1350 -215（ -13.7%）
5位 <5367> ニッカトー 779 -111（ -12.5%）
6位 <299A> クラシル 896 -127（ -12.4%）
7位 <3962> チェンジＨＤ 800 -99（ -11.0%）
8位 <4179> ジーネクスト 261 -30（ -10.3%）
9位 <7740> タムロン 980 -89（ -8.3%）
10位 <6632> ＪＶＣケンウ 1091.2 -80.8（ -6.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6724> エプソン 2190.5 +95.5（ +4.6%）
2位 <5214> 日電硝 7173 +141（ +2.0%）
3位 <8267> イオン 1566.7 +15.2（ +1.0%）
4位 <9843> ニトリＨＤ 2296.7 +14.2（ +0.6%）
5位 <8002> 丸紅 5790 +35（ +0.6%）
6位 <2768> 双日 6250 +32（ +0.5%）
7位 <8591> オリックス 5235 +26（ +0.5%）
8位 <7270> ＳＵＢＡＲＵ 2380 +10.5（ +0.4%）
9位 <7267> ホンダ 1267.8 +5.3（ +0.4%）
10位 <6472> ＮＴＮ 401 +1.6（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8053> 住友商 6733 -107（ -1.6%）
2位 <5332> ＴＯＴＯ 6365 -60（ -0.9%）
3位 <6902> デンソー 1880 -15.5（ -0.8%）
4位 <5108> ブリヂストン 3210 -21.0（ -0.6%）
5位 <6758> ソニーＧ 3107.3 -19.7（ -0.6%）
6位 <4188> 三菱ケミＧ 892.7 -5.3（ -0.6%）
7位 <9434> ＳＢ 219.3 -1.3（ -0.6%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1907.5 -11.0（ -0.6%）
9位 <9501> 東電ＨＤ 609.2 -3.5（ -0.6%）
10位 <7752> リコー 1293.2 -7.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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