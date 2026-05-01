　5月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は96銘柄、下落は145銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は64銘柄。うち値上がりが20銘柄、値下がりは38銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は540円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7162>　アストマクス　　　　378　　+80（ +26.8%）
2位 <3634>　ソケッツ　　　　　 1077　 +126（ +13.2%）
3位 <7727>　オーバル　　　　　　790　　+87（ +12.4%）
4位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 3775　 +270（　+7.7%）
5位 <4565>　ネクセラ　　　　　 1015　　+63（　+6.6%）
6位 <4651>　サニックスＨ　　　　250　　+14（　+5.9%）
7位 <4772>　ＳＭＥＪ　　　　　126.3　 +6.3（　+5.2%）
8位 <4071>　ＰＡコンサル　　　 2284　 +106（　+4.9%）
9位 <6724>　エプソン　　　　 2190.5　+95.5（　+4.6%）
10位 <6769>　ザイン　　　　　　 1350　　+58（　+4.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6173>　アクアライン　　　　 54　　-25（ -31.6%）
2位 <6481>　ＴＨＫ　　　　　　 4841　 -946（ -16.3%）
3位 <7093>　アディッシュ　　　461.9　-80.1（ -14.8%）
4位 <2148>　ＩＴメディア　　　 1350　 -215（ -13.7%）
5位 <5367>　ニッカトー　　　　　779　 -111（ -12.5%）
6位 <299A>　クラシル　　　　　　896　 -127（ -12.4%）
7位 <3962>　チェンジＨＤ　　　　800　　-99（ -11.0%）
8位 <4179>　ジーネクスト　　　　261　　-30（ -10.3%）
9位 <7740>　タムロン　　　　　　980　　-89（　-8.3%）
10位 <6632>　ＪＶＣケンウ　　 1091.2　-80.8（　-6.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6724>　エプソン　　　　 2190.5　+95.5（　+4.6%）
2位 <5214>　日電硝　　　　　　 7173　 +141（　+2.0%）
3位 <8267>　イオン　　　　　 1566.7　+15.2（　+1.0%）
4位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2296.7　+14.2（　+0.6%）
5位 <8002>　丸紅　　　　　　　 5790　　+35（　+0.6%）
6位 <2768>　双日　　　　　　　 6250　　+32（　+0.5%）
7位 <8591>　オリックス　　　　 5235　　+26（　+0.5%）
8位 <7270>　ＳＵＢＡＲＵ　　　 2380　+10.5（　+0.4%）
9位 <7267>　ホンダ　　　　　 1267.8　 +5.3（　+0.4%）
10位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　　401　 +1.6（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8053>　住友商　　　　　　 6733　 -107（　-1.6%）
2位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　　 6365　　-60（　-0.9%）
3位 <6902>　デンソー　　　　　 1880　-15.5（　-0.8%）
4位 <5108>　ブリヂストン　　　 3210　-21.0（　-0.6%）
5位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3107.3　-19.7（　-0.6%）
6位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　892.7　 -5.3（　-0.6%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　219.3　 -1.3（　-0.6%）
8位 <3382>　セブン＆アイ　　 1907.5　-11.0（　-0.6%）
9位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　609.2　 -3.5（　-0.6%）
10位 <7752>　リコー　　　　　 1293.2　 -7.3（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース