モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のインスタグラムで、第1子となる女児を出産したことを発表した。夫は俳優の稲葉友（33）。

芸能界では、今年は年初から出産報告が続いている。1月28日には女優の高畑充希が岡田将生との間に第1子の出産を報告。3月には元乃木坂46の松村沙友理が第1子出産を発表、4月29日にはモデルの由布菜月が夫でサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との間の第1子長女出産を発表している。

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今年出産した主な芸能人

◆1月

14日 井手綾香（シンガー・ソングライター） 第1子出産を報告

28日 高畑充希（女優） 夫・岡田将生との間の第1子出産を発表

◆2月

2日 深堀遥菜（フリーアナウンサー） 第1子男児の出産を発表

◆3月

2日 岩佐まり（フリーアナウンサー） 第2子を出産を報告

6日 永井マリア（セクシー女優） 第1子男児の出産を発表

12日 松村沙友理（元乃木坂46） 第1子出産を発表

◆4月

6日 浅川まりな（元グラビアアイドル） 第1子出産を発表

29日 由布菜月（モデル） 夫・上田綺世との間の第1子長女出産を発表

30日 今野杏南（タレント） 第2子出産を発表