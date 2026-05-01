藤田ニコル（2025年11月撮影）

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モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のインスタグラムで、第1子となる女児を出産したことを発表した。夫は俳優の稲葉友（33）。

芸能界では、今年は年初から出産報告が続いている。1月28日には女優の高畑充希が岡田将生との間に第1子の出産を報告。3月には元乃木坂46の松村沙友理が第1子出産を発表、4月29日にはモデルの由布菜月が夫でサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との間の第1子長女出産を発表している。

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今年出産した主な芸能人

◆1月

14日　井手綾香（シンガー・ソングライター）　第1子出産を報告

28日　高畑充希（女優）　夫・岡田将生との間の第1子出産を発表

◆2月

2日　深堀遥菜（フリーアナウンサー）　第1子男児の出産を発表

◆3月

2日　岩佐まり（フリーアナウンサー）　第2子を出産を報告

6日　永井マリア（セクシー女優）　第1子男児の出産を発表

12日　松村沙友理（元乃木坂46）　第1子出産を発表

◆4月

6日　浅川まりな（元グラビアアイドル）　第1子出産を発表

29日　由布菜月（モデル）　夫・上田綺世との間の第1子長女出産を発表

30日　今野杏南（タレント）　第2子出産を発表