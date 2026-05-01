モデルでタレントの藤田ニコルさん（28）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女の子を出産したことを報告しました。

藤田さんは、2023年8月に俳優の稲葉友さん（33）との結婚を発表。2025年12月に妊娠を報告していました。

2人は連名で「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントしています。

■2人のコメント【全文】

皆様へ

晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。

生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

2026年5月1日稲葉友 藤田ニコル