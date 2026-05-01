可愛くて美味しいって最高ーーーッ！【サーティワン】グッズももらえる「新作アイス」

【サーティワン】にお目見えした、「新作アイス」はチェックした？ ビジュ良し、味良しに加えてオリジナルグッズ付きと、嬉しいこと尽くし。今回は、そんなお得感満載の限定メニューについてご紹介します。期間や数量に限りのあるメニューで、一部の店舗では販売が終了している場合もありそう。気になる人は、早めにサーティワンのお店へGO！

写真映えもバッチリ！ 食べる前から気分もアガる

新作映画の放映も始まった【任天堂】のゲーム、「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションにより誕生した限定メニューの「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」\580（税込）。デコレーションの一部として、全6種類からランダムに選ばれる限定ピックが付く、特別感のあるメニューです。自由に選べるスモールサイズのアイスに、限定ピックの他、ホイップクリームとアラザン、デザインチョコがオン！ 可愛いトッピングに、食べる前からワクワクしそう。

実はシール付き！ 外すのを忘れないで

「可愛くて美味しいって最高ーーーッ！」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが興奮気味に紹介する「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」。限定カップを捨ててしまうのがもったいないと感じる人も多いのでは？ 実はカップの表面はスリーブなので、カップから取り外して持って帰ることができるんです。しかも、このスリーブはシールになっているところが見逃せないポイント。スリーブのままとっておく他に、シール帳に貼ったり、スマホケース等の身近な物のデコレーションに使ったり、さまざまな楽しみ方ができそうです。

華やかでゴージャス！ ご褒美にGETしたいダブルサンデー

「ビジュにトキめいたッッッ」と、レポーターHaruさんも驚いたほど、インパクトが抜群の「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」。見ているだけで思わず笑顔になりそうな、楽しさあふれるトッピングは、ホイップクリーム、アイシングビスケット、銀箔シュガー、星型チョコ。選べる2つのアイスのうち1つは、新作フレーバーの「コットンフルーツ ギャラクシー」をセレクトするのもおすすめ。

まさかの特典にビックリ！？

なんと、「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」は、「チコ オリジナルふわふわスリーブ」付き。カップ等についた水滴を吸収してくれる優れもので、冷たいドリンクを飲む時に重宝しそう。\1,340（税込）とちょっぴりお高めですが、特典のクオリティを考えると納得感あり！ サーティワンでは、この他にも「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボメニューを複数展開しています。このゴールデンウイークは、サーティワンにぜひ立ち寄ってみて！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N