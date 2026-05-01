女優の大友花恋が１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。１６歳でデビューしてからの女優生活を振り返る一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは世代交代の波を感じますか？」について聞かれると「私はあんまり感じてないですね」と答えた大友。

「若い皆さんがいろいろ活躍されている姿は見ますけど、誰の世代っていうものでもないというか、世代ごとに合ったお芝居の役柄やお仕事があるので、（下の世代に）交代していくっていうのはないのかなと思ってます」と続けたところで共演の中尾ミエに「若い人って、どのくらいを言うの？」と聞かれると「１０代の子とか」と返答。

ＭＣのミッツ・マングローーブに「大友さんは２０代？」と聞かれ、「そうです。２６歳です」と即答。

ＭＣの垣花正に「２６歳は曲がり角とか感じます？」と聞かれると「うーん、なんか疲れやすくなったなとかはありますけど」と苦笑。中尾に「１０年以上やってるの？ この世界」と聞かれると「そうです。中学１年生で初めてドラマに出演したところからなんで…。年ばかりが過ぎまして。年月ばかりが過ぎまして」と答えていた。