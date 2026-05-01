女優の木原実優が1日までに自身のＸを更新。ウエディングドレス姿を披露した。



【写真】娘の花嫁姿にパパ泣いちゃう？デコルテラインも美しいウエディングドレス姿

実優は舞台「花嫁は誰のもの!?」に出演中。ナイトウエディングの真っ最中に、停電と同時に花嫁が姿を消してしまったことをきっかけに、さまざまな人の本音が飛び出すストーリー。木原はデコルテラインも美しいウエディングドレス姿を披露し、「楽しかったなぁ」とポスト。「銭湯行ってリフレッシュしてまた明日からに備えます」とつづった。



この芝居のために「いつもマッシュショートな私でしたが 今回髪の毛を伸ばして、本当に珍しくヘアアレンジもします」と役作り。ハーフアップにした髪に大きなヘッドドレスもつけていた。



4月28日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「リボーン」にも出演。またベッキーのいとこで、タレントで振付家のエリザベス・マリーのイベントにも出演することなども報告していた。



実優の父は日本テレビ系「news every.」などでお馴染みの気象予報士の木原実さん。美優も同じ日本テレビ系「ZIP!」にリポーターとして出演している。



（よろず～ニュース編集部）