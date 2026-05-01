南野が離脱中の同僚と懸命にトレーニング

フランス1部ASモナコに所属のMF南野拓実によるリハビリの様子を、チームメートのガーナ代表DFモハメド・サリスが投稿し、「間に合うか」「ここまで回復してるのか」反響を呼んでいる。

南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（カップ戦）のオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。手術を行い、リハビリのプロセスが進行している。

そうした中でサリスが投稿した動画は、クラブのジム施設で負傷した脚部の筋力を戻すべく、ケーブルローイングのような動作でのトレーニングをしているものだった。

ファンからも「がんばれ！タキ！」「間に合うか」「ここまで回復してるのか」「一緒にワールドカップ行こう」「膝に負荷かけてる」「すげえ。回復早すぎる」「え？こんな回復はやいの？」「もう、こんなトレーニングできんのかよタキ！」「ワールドカップ間に合うんじゃね？」といったコメントが寄せられている。

負傷から約4か月が経った中、復帰に向け南野が全力を尽くす姿がチームメートによって公開されたことは、ファンにとっても期待を与えるものになったはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）