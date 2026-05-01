（アメリカ トランプ大統領）

「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」



イランに対する圧力を強めるトランプ大統領。アメリカメディアは、再協議に向けてイランが譲歩しない場合の打開策として、アメリカ中央軍が「短期間で強力」な攻撃計画を策定。インフラ施設を標的に含む可能性が高いと報じ、イランに対する海上封鎖について核問題で合意するまで継続する方針だと伝えています。





これは、アメリカ軍が新たに公開した映像。ホルムズ海峡の“逆封鎖”でこれまでに日本円で1兆円近くに相当するイランの原油輸出を阻止したと成果を強調しました。（アメリカ トランプ大統領）「封鎖は天才的だ。100パーセント確実だ」「イランは『降参します』と言う しかない。『諦めます』とね」こうした中、イランの最高指導者モジタバ･ハメネイ師は、30日、声明を発表し、アメリカによるホルムズ海峡の“逆封鎖”に対して「敵対勢力の悪用を排除する」と厳しく批判。また、「イランは領土、領空を守るのと同じように核･ミサイル能力を国家資産として守り抜く」と述べ、核開発を放棄しない姿勢を強調しました。アメリカ議会の公聴会では、今回の作戦を「泥沼」と批判した野党･民主党の議員にヘグセス国防長官が反論する場面も。（ヘグセス国防長官）「議員、恥を知れ。始まって2か月で『泥沼』だなんて」「核を持つイランと対じする大統領の勇気を泥沼と呼び、敵にプロパガンダを提供した。 恥を知るべきだ」これに対し、別の議員から…。（米民主党議員）「ヘグセス氏、私は以前この場で 申し上げたことを繰り返す。あなたは無能だ」激しい言い合いに。交渉が進まないことにトランプ氏は我慢の限界なのか…。（アメリカ トランプ大統領）『もう“いい人”はやめだ！』生成AIによるとみられる、銃を構えた画像を投稿。イランに「はやく賢くなれ」と、合意を迫りました。その一方で、アメリカ連邦議会の承認を得ないまま開始されたイランへの軍事作戦。アメリカの国内法「戦争権限法」では、連邦議会の承認がない場合、60日以内に軍を撤収するよう定めていて、5月1日が60日の期限とされています。これに対し、ヘグセス国防長官は連邦議会上院の軍事委員会で、「停戦中は60日のカウントダウンが停止されると認識している」と主張。米軍を撤収させる必要はないとの認識を示し、野党側は反発しています。戦争権限法は、長期化したベトナム戦争への反省から1973年に制定されましたが、効果は限定的で形骸化しているとの指摘もあります。再び戦闘再開となるのか？イラン政治やエネルギー事情の専門家日本エネルギー経済研究所の坂梨 祥氏は、その可能性も排除できないといいます。（日本エネルギー経済研究所 中東研究センター 坂梨 祥 センター長）「トランプ大統領としては、イランがあと一押しで折れると、 あと一押しでイランを屈服させられると思っているようなんでですね。なので、そのあと一押しの一環として今封鎖を行っていると思うんですけれども、封鎖ではイランが折れないということに なった場合に再攻撃に踏み切るという選択が行われる可能性も排除できないと思っています」そして、トランプ大統領の狙いをこう指摘します。（日本エネルギー経済研究所 中東研究センター 坂梨 祥 センター長）「トランプ大統領は、イランに対する軍事的な勝利ということで は、すでにかなり大規模な破壊を行っていますので、何度もすでに勝利ということを発表していると思うんですけれど、あとは、やはりホルムズ海峡の開放を実現して、かつイランに 対してオバマ政権にはのませられなかったような条件をのませる、それによってオバマ 政権の時よりもずっと素晴らしい核合意を作る、それがトランプ大統領が目指していることだと思います」ウォール・ストリート・ジャーナルは、29日、トランプ政権がホルムズ海峡の航行に関する新たな有志連合への参加を各国に呼びかけていると報じました。有志連合は「海上の自由構想」と名付けられ、アメリカが主導して情報共有を行うほか、外交的な調整を図り、制裁を行う予定だとしています。28日に、国務省が各国のアメリカ大使館に送った公電に、記載されているということで、各国政府に署名を促すよう呼びかけていると伝えています。ホルムズ海峡の封鎖解除の見通しが全く見えない中、日本で影響が大きくなっているのが「ナフサ」の不足です。「ナフサ」とは原油から精製し、プラスチックなど生活用品の原料となるもの。4月30日に行われた中東情勢に関する関係閣僚会議で、高市首相はその「ナフサ」について。（高市首相）「ナフサ由来の化学製品の供給は、これまで半年以上とお伝えしてきたところですが、さらに伸びて年を超えて継続できる見込みとなりました」高市首相は、アメリカやアルジェリアなど中東以外からのナフサの輸入が情勢が緊迫化する前に比べ、5月にも3倍になると強調しました。5月1日、静岡･富士市で行われたのは、「中東情勢対応本部会議」。会議の開催は2回目で本部長の金指市長をはじめ、部長級職員ら23人が出席。報告されたのは…。（職員）「防火水槽の耐震化を進めておりますが、これも特殊な薬剤を入荷して使用しているので、この材料の入荷が懸念されます」（職員）「南保育園、本年度予定している外壁塗装工事において、必要な資材の確保ができないため、施工が困難な見通しというような情報が入っております」じわりと広がる市民生活への影響。下水道関連でも塩化ビニルパイプが15％から30％以上値上げされていて、在庫状況次第では工事を保留するか否かの判断が必要になるとの報告がありました。（富士市 金指 市長）「少しずつ小さな影響はあるので 見通せない状況の中でも、事業者･地域に寄り添いながら対応を考えていきたい」イランへの軍事攻撃から2か月。戦闘終結への道筋は見えてくるのでしょうか。（スタジオ）（徳増 ないる アナウンサー）お伝えしていますように、イラン情勢は予断を許さない状況が続いています。トランプ大統領が、なぜこの軍事行動を検討しているのか、専門家によりますとこちらです。戦闘再開という最悪のシナリオも排除できないといいます。その背景にはトランプ大統領は2015年のオバマ政権時代の核合意を超えるような内容の合意を目指しているのではないかということがあるようなんですが、津川さん、このアメリカの主張をどう見ていますか？（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）これはアメリカだけではなくて、そもそもアメリカとイスラエルが今回イランに攻撃しましたよね。イスラエルは特にこの攻撃の前にやっていた核合意で、合意が割と進んできたようにも見えたんですが、それでは足りないということで今回の軍事作戦に出ているんです。それはイランの核のウラン濃縮のあり方ですとか、ミサイルの部分がありましたので、そういった部分についてはかなり厳しい条件をアメリカ、イスラエル側は突きつけてくるという形になるかなと思いますね。（徳増 ないる アナウンサー）増田さん、この点について、また戦闘再開が大変心配されますがどう見ていますか？（コメンテーター弁護士 増田 英行 氏）決して戦闘再開をしては欲しくはないんですが、私、個人的にはトランプ大統領ならやりかねないな…というふうに思っているんですね。そもそもトランプ大統領がなぜイランを攻撃したのか。その目的、ゴール地点というのがはっきりしない部分があるんですが、私もやっぱりオバマ政権時代にイランとの核問題に関する合意、これが不十分だというふうな思いが非常に強いんじゃないか。ここに至る間にIAEAの査察が入って、査察が不十分であるだとかそういう合意をしているのにもかかわらず、イランが60%を超える核濃縮をやっているとか…、こうなってしまったのは、その合意が中途半端なことをしているからそうなってしまったんだと。それであればもっと強くイランに永久的に核を放棄させる。これしかないんだということを強くトランプ大統領は思っているんじゃないかなと。そこのラインは決して譲れない。だからそれを実現するためには戦闘も辞さないんだというふうな強い姿勢を見せないとイランはおりてこないから。イランも領土と同じように守ると言っているわけですから、アメリカは絶対に譲らないぞと。このラインは必ず実現させてみせる。そのためにはどんな手段も我々は選ばないと、何でもやるぞということを強く示しているんだろうというふうに思います。（徳増 ないる アナウンサー）緊張が高まるイラン情勢ですが、今後も注視してお伝えしていきます。