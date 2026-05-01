〈「飢えではなく憎しみで人を食べた」中国・文化大革命“白昼の食人”が「健康に良い革命行為」とされた異常な理由〉から続く

自分を反革命分子として告発・粛清するための証拠書類が、権力者の手によって次々と燃やされていく。その光景を見て、当時の被害者たちは「ああ、よかった」と安堵し、喜んだ。そして10年後、彼らは絶望することになる。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】「粛清の資料はすぐに焼却しろ」中国共産党の命令に、なぜ被害者は“喜んだ”のか？ 文化大革命に隠された「残酷な罠」

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月12日）

「粛清の資料はすぐに焼却しろ」

歴史の隠蔽といえば、権力者が力ずくで証拠を奪い、被害者の記録を一方的に抹消する強権的なイメージが浮かぶだろう。しかし、文化大革命（1966〜1976年）で行われた隠蔽工作は、そのような単純な構図ではなかった。静岡大学教授・楊海英氏が明かしたこの残酷な皮肉の構造を、一枚の公文書が証明している。

文藝春秋PLUSの動画番組「＋HISTORY」に出演した楊氏が持参した公文書は、中国共産党中央委員会が1966年11月16日に出した規定だ。文革が発動されてからわずか半年のタイミングで、党中央はこう命じていた。



公文書を手に説明する楊海英氏

「文革に関する資料、例えば誰かを粛清するとか、誰かを逮捕してリンチするとか、そういう資料は学生や労働者に見せたら、すぐに焼却しろ」

被害者はなぜ喜んで受け入れたのか？

楊氏はこの公文書の重要性を説く。中国は書かれた資料を残さないことにかけては非常に長けており、文革中にも終了後にも組織的に書類が破棄・焼却された。

ここに、この隠蔽工作の最も残酷な仕掛けがある。焼却命令を当時の被害者はどう受け取ったか。

「あなたを粛清するための資料は残さないと言ったら、本人が『ああ、よかった。私の罪状は後世に残らない』となったわけです」

告発書類が焼かれることを、被害者はメンツが守られることからむしろ安堵し、喜んだ。記録が消えることが、自分への「解放」に見えた。毛沢東が仕掛けた巧妙な罠は、被害者を自発的に証拠隠滅へと加担させたのだ。

10年後に突きつけられた冷酷な言葉

しかし、文革が終わって10年が経ち、時代が変わると、被害者たちは名誉回復と賠償を求めて声を上げ始めた。そのとき突きつけられた言葉は冷酷だった。

「証拠がありません」

焼却したのだから、当然ない。被害を受けた事実を証明する術は、皮肉にも被害者自身の手によって失われていたのである。

組織的な隠蔽の網をかいくぐって一次資料を集めるため、世界の研究者たちが選んだ手法は、文字通りの「ゴミ収集」だった。文革が終わって捨てられ、古本屋や廃品回収所に回った資料を業者に打診し、買い取ってきた。楊氏が今回スタジオに持参した「赤いヘッドで始まる」中国共産党中央の極秘公文書も、偶然ゴミとして残った貴重なピースだ。

1966年の「焼却命令」から約60年が経った今も、中国では文革の研究はタブー視され、証拠へのアクセスは厳しく制限されている。では、そのような徹底した隠蔽のなかで、楊氏の故郷・内モンゴルではいったい何が起きていたのか？ 楊氏自身が「ジェノサイド」と断言する想像を絶する弾圧の実態と、知識人を一網打尽にした毛沢東の狡猾な陽謀については、動画のなかでさらに詳しく語られている。

（「文春オンライン」編集部）