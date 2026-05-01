犬が人間のごはんを見てくる理由3つ

犬がいる空間で食事を摂ろうとすると、何だか気まずい気持ちになる飼い主さんが少なくはないようです。見つめてくる愛犬が可愛らしくもあり、なんだか可哀想な気持ちにもなりますよね。

犬が人間のごはんを見てくる理由は主に3つあります。対応に困っている人は、まずはどのような心理状況なのかを確かめてみましょう。

1.好奇心から観察している

犬にとって人間の食事は数種類の香りが入り混じった、刺激的なニオイです。ドッグフードとは違う香りに誘われ、純粋な気持ちで「それは何？」と観察してしまうようです。

ステーキや焼き魚といった香りの強い食事はとくに、優れた嗅覚を持つ犬にとっては魅力的に感じるでしょう。

また、ブロッコリーや茹で鶏といった、食べたことがある食材のニオイがあれば、「そのニオイ知ってる！」「自分のごはんじゃないの？」と思っている可能性も考えられます。

2.おすそ分けを期待している

犬は過去に一度でも「今日は特別ね」「ひと口だけね」などと食べ物をもらった経験があると、「見つめ続ければごはんがもらえる」と学習します。また、人間が思わず落としてしまった食べ物を、じっと狙う犬もたくさんいます。

このように人間の食事を口にした経験がある犬は、期待を込めた目でアピールし続ける傾向が見られます。小さな子どもがいる家庭であれば、「隙あらば奪い取ろう」とする犬も少なくはないでしょう。

3.仲間に入りたいと思っている

野生時代の名残から、群れのリーダーである飼い主さんが食事しているのを確認すると、「自分も仲間に入りたい」「次は自分の番なのではないか」と本能的に思ってしまうという説もあります。

犬が過ごす同じ空間で人間が食事をしているのを見れば、「自分も一緒に入れてもらえる」と感じてしまうのは仕方がないことでしょう。しかし、犬と人間の食事内容は全く異なるため、しっかりと線引きしなければなりません。

食事中に絶対してはいけないタブー行為

食事のたびに愛犬からの熱視線を感じてしまったり、「ちょうだい！」と吠えられたりしてしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここでは、食事中に絶対してはいけないタブー行為についてご紹介します。

人間の食事を与える

一番のタブーは、犬に人間の食事を与えることです。つい情に流されて、「ひと口だけね」などと与えると、要求吠えや飛びつきといった問題行動を助長させてしまいます。

「ほんのひと口」が偏食のきっかけになり、ドッグフードを嫌がる犬も少なくはなく、わがまま行動が始まってしまうことも多いです。犬の要求のままおすそ分けを続けると、生活習慣病のリスクを高めてしまうため、絶対にやめましょう。

食事中に犬を構う

人間の食事を欲しがる犬に、「ダメ！」などと叱るのも思わしくありません。犬はなぜ怒られているのかを理解できず、「飼い主＝怖い」と結びつけてしまうからです。

食事中はケージやサークルで休ませる習慣をつけるか、愛犬の食事とタイミングを合わせる、ガムなどのおやつを与えるといった工夫を行ってみてください。さらに、家族全員でルールを一貫させて、人間の食事中は徹底的に犬を構わないようにしましょう。

届く場所に食べ物を置く

人間の食事はネギ類やカフェインといった犬にとっての猛毒が含まれているほか、塩分や糖分、脂質が多いため犬の健康を害する可能性があります。そのため、「与えるつもりはなかった」としても、うっかり犬の口に入ってしまい、命にかかわるような中毒症状を起こしかねません。

食事を始める際には犬をケージやサークルで待機をさせて、目を離すときは必ず犬の手の届かない場所へ片付けるようにしましょう。ゴミ箱の管理も徹底してくださいね。

まとめ

犬を飼育する上で、自分の食事を摂る際には一貫したルールを設けなければなりません。愛犬の要求に応えてしまうと、今後信頼関係にも悪影響を与える可能性があります。

愛犬に見つめられると対応に悩んでしまう人は、ある程度の距離をしっかり保つような環境を整えましょう。お互いにストレスのない食事時間を過ごせるといいですね。

(獣医師監修：葛野宗)