【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは冷たい飲み物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、健康食品としても注目される穀物、野菜や果実を丸ごと使ったドリンク、そして高貴で繊細な印象を与える色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
から□□ぎ
□□ーじー
う□□らさき
ヒント：オートミールの原料としても知られる、イネ科の植物。凍らせた果物や野菜をミキサーで滑らかに砕いた冷たい飲み物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「すむ」を入れると、次のようになります。
からすむぎ（カラスムギ）
すむーじー（スムージー）
うすむらさき（薄紫）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから自生する植物、現代的なライフスタイルを象徴する飲料、そして情緒豊かな色彩の表現という組み合わせでした。ひらがなの「すむ」という共通の音が、和語や外来語の中でそれぞれの言葉を形作る重要な役割を担っています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、健康食品としても注目される穀物、野菜や果実を丸ごと使ったドリンク、そして高貴で繊細な印象を与える色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
から□□ぎ
□□ーじー
う□□らさき
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正解：すむ正解は「すむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すむ」を入れると、次のようになります。
からすむぎ（カラスムギ）
すむーじー（スムージー）
うすむらさき（薄紫）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから自生する植物、現代的なライフスタイルを象徴する飲料、そして情緒豊かな色彩の表現という組み合わせでした。ひらがなの「すむ」という共通の音が、和語や外来語の中でそれぞれの言葉を形作る重要な役割を担っています。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)