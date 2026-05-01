第1子出産・藤田ニコルに芸能界からも祝福続々 梅沢富美男は「じいじは自分のことのように」 妊娠中・みちょぱは「いいね！」
モデルでタレントの藤田ニコル（28）と俳優の稲葉友（33）が5月1日、第1子誕生を発表した。芸能界からは続々と祝福のコメントが寄せられている。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
2人は自身のSNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と連名でつづった。
藤田の投稿には歌手の青山テルマが「おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう!!!!!嬉しい嬉しい嬉しい」と祝福。フリーアナウンサーの山本里菜も「おめでとう〜」と喜んだ。
モデルのソンイは「ニコルちゃんおめでとうございます 休める時はゆっくりと身体を労ってください」とつづった。舟山久美子は「おめでとう そして、本当にお疲れ様！尊い時間を夫婦で育んでね」とエールを送った。
藤田と親交の深い梅沢富美男（75）は「おめでとう！じいじは自分のことのように嬉しいよ」と喜びを表現。妊娠中のみちょぱこと池田美優（27）も「いいね！」で祝福した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、今年2月には性別が「女の子」であることを明らかにしていた。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。
【写真】大きなお腹を抱えキャミ×デニムコーデを披露した藤田ニコル
2人は自身のSNS上に連名で文書を掲載し、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。また、応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と連名でつづった。
モデルのソンイは「ニコルちゃんおめでとうございます 休める時はゆっくりと身体を労ってください」とつづった。舟山久美子は「おめでとう そして、本当にお疲れ様！尊い時間を夫婦で育んでね」とエールを送った。
藤田と親交の深い梅沢富美男（75）は「おめでとう！じいじは自分のことのように嬉しいよ」と喜びを表現。妊娠中のみちょぱこと池田美優（27）も「いいね！」で祝福した。
藤田と稲葉は2023年8月に結婚を発表。昨年12月には第1子妊娠を報告し、今年2月には性別が「女の子」であることを明らかにしていた。
藤田は2009年に第13回ニコラモデルオーディションでグランプリに選出。『Popteen』モデル時代にタレントとしてブレイクし、バラエティーで活躍した。17年10月からは『ViVi』専属モデルを務め、25年3月23日発売の5月号をもって卒業した。
稲葉は2009年に第22回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞し、翌10年にドラマ『クローン ベイビー』で俳優デビュー。14年には『仮面ライダードライブ』の詩島剛／仮面ライダーマッハ役を務めた。その後、多数のドラマ・映画に出演する。