モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のSNSを更新。第1子出産を発表した。芸能界から祝福の声が殺到した。

藤田は夫で俳優の稲葉友と連名で第1子の誕生を報告。「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをつづった。

藤田と稲葉は2023年8月に結婚。昨年12月に第1子の妊娠を発表。2月23日には「女の子のお母さんになります」と第1子の性別を明かしていた。

藤田・稲葉夫妻の吉報を受け、芸能界からは祝福の声が多数寄せられた。藤田のインスタグラムの投稿に、俳優の梅沢富美男は「おめでとう！じいじは自分のことのように嬉しいよ」とコメント。梅沢は24年11月の藤田の結婚式で、父親代わりにお色直しのエスコートを務めるなど、絆が深いことで知られている。

また、歌手の青山テルマは「おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！嬉しい嬉しい嬉しい」とコメント。モデルのソンイも「ニコルちゃんおめでとうございます 休める時はゆっくりと身体を労ってください」と祝福していた。元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜も「おめでとう〜」と喜んだ。第1子妊娠中でモデル・タレントのみちょぱこと池田美優は「いいね！」で祝福していた。