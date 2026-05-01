“タイミードタキャン”問題に新展開だ。直前キャンセルされた上、賃金が支払われなかったのは違法だとして、タイミー自身がワーカーの原告団に提訴された。組織不祥事を専門とする経営学者の脇拓也氏は「本件にはプラットフォームビジネスならではの複雑性が影響している。その構造を紐解くことで、“タイミードタキャン”の次に起こり得る未来が予測できる」という――。

写真＝時事通信フォト タイミーを提訴後、記者会見する原告の60代男性（左）＝2026年4月21日午後、東京都千代田区 - 写真＝時事通信フォト

■“タイミードタキャン”は誰のせい？

2026年4月21日、「タイミー」に登録したワーカーに対する利用企業の直前キャンセル問題に関して、ワーカーがタイミーを提訴した。これまでワーカーが利用企業を訴えて勝訴した事例は複数あるが、タイミーという“場の設営者”を提訴するのは初だ。

現在、訴訟は進行中であり、法的な判断は今後の推移を見守る必要がある。ここでは経営学の視点から、スポットワーク市場の課題と将来性を考えてみたい。

まず、タイミーのようなサービスはいわゆる「プラットフォーム型ビジネス」に当たり、複数の主体が相互作用する場や基盤を設計し、そこから価値を生み出す「プラットフォーム戦略」がたびたび研究されている。

例えば、経営学者のクスマノらによると、プラットフォーム戦略には、売り手と買い手を結びつける「取引型プラットフォーム」と、外部の補完企業や開発者が新たな価値を生み出す「イノベーション・プラットフォーム」という2つの基本タイプがあるという（注1）。

タイミーは、企業やワーカーがタイミーに登録する形式なので「取引型」に該当する。この場では、ルールに基づいて円滑に取引が行われるのが重要であることは言うまでもなく、企業の安易なキャンセルや条件変更、ワーカー側の無断欠勤なども問題となる。

また、原告側は、厚生労働省の見解では「原則マッチング時に労働契約が成立する」としており、過去の裁判でマッチング後キャンセルに未払賃金請求権が認められたことから「キャンセル企業及びプラットフォーム提供側は適切な対応が求められ」ると言及している （注2） 。

よって今回の提訴は「ワーカーが期待した収入を得られないと生活に直結すること」「安易なキャンセルがまかり通るなら『スポット的な労働力を対価とした収益獲得』という前提が崩れること」を、プラットフォーマーであるタイミーがどの程度理解し、真摯に対策を講じているのかを問い質したと言える。

注1：Cusumano, M. A., Gawer, A., ＆ Yoffie, D. B. (2019). The business of platforms： Strategy in the age of digital competition, innovation, and power. HarperBusiness.

（邦訳：マイケル・A.クスマノ、アナベル・ガワー、デヴィッド・B.ヨッフィー著、青島矢一監訳『プラットフォームビジネス デジタル時代を支配する力と陥穽』有斐閣、2020年）

注2：スポットワーク法律相談「タイミーキャンセル集団訴訟参加者を募集しています」

■タイミーを利用する企業側の責任

“タイミードタキャン”に関する利用企業側の責任について考えたい。法律論はともかく、安易な直前キャンセルは経営倫理・モラルの観点から問題だ。プラットフォームを壊してしまうという点で、市場を傷つける当事者にもなりうる。

加えて、企業側都合での直前キャンセルや、労働条件と異なる内容の業務を強要した場合、著しい労働負荷・ハラスメントなどにつながりうる点も、当然ながら問題である。

この「一方的で無理な要求が、自身の企業イメージを崩す」という点を自覚すべきであり、健全なプラットフォーム環境の維持のためにも企業としてのガバナンスを発揮すべきであることは言うまでもない。

■スポットワークにおけるワーカー側の責任

今回はワーカー側の提訴であるが、ワーカー側にも当然責任や義務はある。

多くのワーカーは、スポットワーク市場において、日々誠実に働いていると考えられるが、ワーカー側の遅刻・欠勤や条件確認不足によるミスマッチ、あるいは一部の自己利益を最優先する行動が重なると、市場全体の信頼が損なわれる。その結果、誠実な参加者ほど不利益を受けやすくなる点には注意が必要だ。

写真＝iStock.com／Hakase_ ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_

つまり、規律を欠くワーカーによって、誠実に働くワーカーが割を食い、プラットフォーム市場全体が劣化する――経済学でいう「レモン市場」の罠が発生することになる。

このため、ワーカー側も自己責任でミスマッチを防ぐこと、業務の条件をよく確認すること、依頼に誠実であることが重要となる。

加えて、ワーカーは基本的に対企業の交渉において弱い立場にある。自身が持つ働き手としての権利や、何らかの問題が起きた時にどのように対処したらよいかは、リスク管理の視点から事前に知っておくべきであろう。

■問われる「プラットフォーマーの責任」

訴訟を起こされたタイミーの視点からも考えてみよう。タイミーが行うプラットフォームビジネスは、企業とワーカーの双方が納得して参加できることで、市場として成り立ち、発展していく仕組みである。

プラットフォームを成り立たせるには、企業が安心して募集でき、ワーカーも安心して応募できることが前提となる。企業にとっては必要な人材が確実に確保できること、ワーカーにとっては約束した条件で働けることが重要である。

そのためには、利用企業が必要なタイミングでワーカーを募集する際に、登録するワーカーが責任をもって期待された業務を果たすことが求められる。それが十分に担保されなければ、企業がプラットフォームを活用する動機は弱まりかねない。企業は、工場や店舗の人員を確保するうえで、ワーカーの技術や能力だけでなく、勤務態度なども重視するのが通常だからだ。

その上で、今回のように突然のキャンセルが起き、かつ補償がなされなければ、ワーカー側の「時間の確保損」であり、場合によっては生活に支障が生じる。特に、生活の基盤として様々な業務を掛け持ちするワーカーにとっては、「たかだか数千円だから」「次の仕事もあるでしょ」では済まされない問題である。

プラットフォーマーは、場の設営者として、この両者の思惑を理解し、お互いが求める要求内容を交通整理し、必要なギャップを埋める必要がある。

■業界の自主規制には限界がある

スポットワーク業界において、すでに自主規制は存在する。2022年2月に発足したスポットワーク協会は、現在正会員13社などで構成され、業界の健全な市場成長に向けた「スポットワーク雇用仲介事業ガイドライン」を策定・公表している。

さらに厚生労働省は2025年7月、スポットワーク協会に対し「スポットワークにおける適切な労務管理」に関する協力を依頼し、労働者・使用者向けリーフレットを公表した（注3）。

タイミーは、上記のスポットワーク協会や厚生労働省との対話を踏まえ、2025年9月1日よりサービス運営方針を変更。企業側キャンセルを「原則不可」とし、勤務開始24時間前を過ぎたキャンセルには休業手当の支払い義務を発生させる制度に改めた。

報道によれば、この自主規制は形式的には動いていたが、過去分の救済を設計しなかった点が問題となっているようだ。本件については、法的な補償の線引きおよび企業の社会的責任の双方から論じられるべきであろう。

注3：厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」

■“タイミードタキャン”の次に起こること

現在の課題を放置した場合、何が起きるのか。まず懸念されるのは、直前キャンセルのたびに紛争や訴訟が繰り返され、ワーカー側が「企業側が直前キャンセルを行うかもしれない」と考えて利用を控えるようになることである。その結果、誠実なワーカーや企業ほどスポットワークから離れ、市場全体の質と規模が縮小していくおそれがある。

写真＝iStock.com／yamasan ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yamasan

今回の事案に関し、プラットフォーマーにとって大手利用企業の存在感が大きすぎるのであれば、行政や第三者機関などによる仲裁や救済が有効かもしれない。悪質な企業の公表も考えられるであろう。

一方で、参加する企業が安心してプラットフォームに参加できるよう、労働者の質保証の観点から、過去の利用歴や資格保有、研修受講などを踏まえて、プラットフォーマーがワーカーに“一定の認定”を与える方法も有効と考えられる。タイミーにおいても、評価や実績に応じた選別や限定募集の仕組みはすでにみられる （注4） 。

「メンバーのプラットフォーム参加に際して、一定の認証を課す」といった仕組みは、世の中のさまざまなプラットフォームですでにみられ、こうした管理や選別は、プラットフォーム研究において「キュレーション」と言われる。

当然、病気やケガといったやむを得ない事情もあるため、厳格なペナルティを課すことには倫理的な問題はある。しかし「遅刻や欠勤・キャンセル率が高い」「応募条件を明らかに満たしていない」「勤務態度が悪い」といったワーカーと、誠実なワーカーとを見分ける方法は、用意するべきかもしれない。

注4：タイミー公式サイト「タイミーが選ばれる理由」部分

■タイミーの「腕の見せ所」

以上を踏まえると、企業側のドタキャンについては、プラットフォーマー企業として毅然と対応し、ワーカーに対する管理としては「誠実なワーカーの認定」を行う、この2つの策を両輪として運営していくことが必要ではないだろうか。

プラットフォームには、参加企業や利用者が増えるほど価値が高まる「ネットワーク効果」がある。だが逆に、企業や利用者の間で信頼が崩れ、魅力を感じなくなれば、その効果は逆回転する。参加者が減れば価値が下がり、価値が下がればさらに参加者が離れる。こうした負のスパイラルを防ぐことこそ、プラットフォーマーの重要な役割である。

タイミーはこれまでも当然上記の事を認識して必要な施策を取ってきたはずだが、今回の訴訟により新たな対策も講じられていくはずだ。

こうした対策のコストはかかってくるが、むしろコストをかけることによって市場の安全性は担保されうる。市場の発展性の観点からすれば、これからが“プラットフォーマーの腕の見せ所”である。

■スポットワーク市場を守る価値

今回の出来事は、我々がいつでもプラットフォームの利用者や参加者、場合によっては設営者になり得ることを考えると、プラットフォーム市場全体の利便性向上と同時に、信頼性や安定性、必要な保護や責任の考え方を学ぶきっかけにもなる。

個人のダブルワークや副業などの多様な働き方が広がる中で、労働提供手段が増えることは今後も予想される。企業にとっても、人口減少社会において季節性業務などでの一時的な労働力が必要な際、スポットワーク市場は頼りになる。

写真＝iStock.com／takasuu ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takasuu

つまり、スポットワーク市場は本来、企業にとっても個人にとっても有効かつ魅力的な存在なのだ。

今回のタイミー訴訟は、単に「企業の直前キャンセル」といった問題ではない。スポットワーク市場が、その構造を踏まえて信頼・安心を向上させ、今回浮き彫りとなった課題に対して誠実に解決していき、安定的に発展していくための重要な転換点だ。

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脇 拓也（わき・たくや）

獨協大学経済学部経営学科准教授

慶應義塾大学を卒業後、銀行員として勤務。銀行では事務管理や外為制度、マネロン対策、コンプライアンス（サステナビリティ対策、障碍者配慮施策など）を担当。銀行勤務の傍ら大学院に通い、修了〔慶應義塾大学 博士（商学）〕。現在に至る。

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（獨協大学経済学部経営学科准教授 脇 拓也）