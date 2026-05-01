日伊の節目を祝う電気自動車の寄納

ステランティス・ジャパンは4月24日、フィアットの電気自動車『フィアット600e（セイチェント・イー）』を京都市の公用車として寄納した。

【画像】都白地波を纏った特別仕様のフィアット600eの京都市公用車と寄納式典の様子 全24枚

今回の寄納は、2025年に迎えた京都市とイタリア・フィレンツェ市の姉妹都市提携60周年、および2026年の日伊国交樹立160周年を記念したものである。



2026年4月24日に京都市役所で行われた、フィアット600e公用車の寄納式の様子。 ステランティス・ジャパン

京都市役所で行われた式典には、松井孝治京都市長や在大阪イタリア総領事、ステランティス・ジャパンの成田仁代表取締役社長らが出席した。

式典では、成田社長から目録が手渡されると、松井市長からは感謝状が贈呈された。

イタリアを代表する国民車ブランドの最新電動モデルが、日本の古都における公務を支えることとなった。

京都の精神を映した専用デザイン

公用車として提供された車両は、『フィアット600eラ・プリマ（La Prima）』をベースに、京都市専用の特別デザイン『都白地波（みやこしらぢになみ）』が施された特別仕様となる。

ボディカラーのホワイトは『清浄』や『はじまり』を象徴し、そこにあしらわれた『波』のモチーフは、伝統を守りつつ変化を受け入れる京都の精神性を表現したものである。



フィアット600e公用車の特別リバリー、『都白地波（みやこしらぢになみ）』。 ステランティス・ジャパン

車体後部には、京都市地球温暖化対策条例の愛称である『2050京（きょう）からCO2ゼロ条例』のロゴも配置された。

この世界に1台の特別なフィアット600eは、日常的な公務を通じて市民に脱炭素社会への取り組みを伝える役割を担うという。

ステランティス・ジャパン成田社長のコメント

ステランティス・ジャパン代表取締役社長の成田仁氏は、今回のフィアット600eの寄納に際し、次のようにコメントしている。

「ステランティス・ジャパンは、日本の皆さまの日常に寄り添いながら、環境負荷の低減と実用性を両立する多様なモビリティの選択肢を提供することを大切にしています」



松井孝治京都市長（左）から、成田仁ステランティス・ジャパン社長（右）へと感謝状が贈呈された。 ステランティス・ジャパン

「環境政策の先進都市である京都市の公用車として『フィアット600e』をお選びいただきましたことを、心より光栄に思います」

「本車両が、市民の皆さまにとって脱炭素社会への取り組みをより身近に感じていただく存在となるとともに、未来へ力強く歩みを進める京都市の一助となることを願っています」