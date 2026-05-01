鈴木福“春日”、あの“仲村”に全裸にされる「あっ、、だめだめ」感情をぶつけ合うシーンに反響「みんないい演技するわ」「最高の回だった」 『惡の華』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京で30日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第4話が放送され、鈴木福があのちゃんに全裸にさせられ、感情をぶつけ合うシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「最高の回だった」全裸にさせられた演技が反響を呼んだ鈴木福＆あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
第4話では、春日と仲村によってクソムシの海と化した教室。達成感に満たされた仲村と春日は明日が楽しみだねと別れる。翌朝、教室ではクラスメイトが大騒ぎの中、床に描かれた華の絵を見た佐伯（井頭愛海）は、全て春日のしたことだと察知する。
仲村から春日との秘密の契約について聞かされると、いてもたってもいられず、春日をさらに追い詰めてしまう。春日は、逃げるように仲村にすがり、2人はあの山の向こうへと向かう。
大雨の中、佐伯も2人に追いつき、雨のバス停で3人の感情がぶつかり合った。仲村は春日を立たせ、全裸にさせて佐伯の体操着を盗んだことを暴露した。
「ほらさっさと！脱げ！脱げよ！」と叫ぶ仲村に対し、春日は「あっ、だめだめ」と力なくされるがままに脱がされていた。このシーンにはSNS上で「みんないい演技するわ」「各々の感情が深くざわつき合って最高の回だった」「みなさん演技が凄すぎて引き込まれるわ」などと反響が寄せられている。
【場面写真】「最高の回だった」全裸にさせられた演技が反響を呼んだ鈴木福＆あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。
春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）だった。ある放課後、佐伯の体操着の匂いを嗅ぐなどの一部始終を仲村佐和（あの）に見られ、“契約”を結ぶストーリー。
仲村から春日との秘密の契約について聞かされると、いてもたってもいられず、春日をさらに追い詰めてしまう。春日は、逃げるように仲村にすがり、2人はあの山の向こうへと向かう。
大雨の中、佐伯も2人に追いつき、雨のバス停で3人の感情がぶつかり合った。仲村は春日を立たせ、全裸にさせて佐伯の体操着を盗んだことを暴露した。
「ほらさっさと！脱げ！脱げよ！」と叫ぶ仲村に対し、春日は「あっ、だめだめ」と力なくされるがままに脱がされていた。このシーンにはSNS上で「みんないい演技するわ」「各々の感情が深くざわつき合って最高の回だった」「みなさん演技が凄すぎて引き込まれるわ」などと反響が寄せられている。