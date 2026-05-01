文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。

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▼5月1日配信号 担当

前田恵里花アナウンサー

メルマガをご覧の皆さん、初めまして。

放送で私の声を耳にした方がいらっしゃったら、嬉しいです。こんにちは。

先月4月1日に文化放送に入社しました。

今回、初めてメルマガを担当するのでまずは自己紹介を。

2000年6月2日に福井県で生まれました。

その後1歳の時に、父の転勤で石川県金沢市に引っ越しました。高校卒業まで金沢で育ったので、方言は金沢弁を話します。（なぜか東京では方言が出ません笑）

ちなみに両親は福井出身なので、家の中では、福井弁・金沢弁が入り混じっていました。

大学時代は4年間東京で過ごしました。

卒業後は長野県のＳＢＣ信越放送で三年間アナウンサーとして働いていました。

そして先月、文化放送に入社しました。

こう見ると、色々な地を転々としているのですが、ようやく落ち着きそうです。

趣味は、野球観戦・ビール・カラオケ・旅行です。

旅先で野球をビール片手に観戦して、その後カラオケで〆る。なんて日は特に幸せだなあと感じます。

ビールの話題が出たので、一つ自慢させてください。

最近、家に「ビールサーバー」が仲間入りしました♪

前職の先輩方からの送別の品です。

いやあびっくり。こんなにおいしいなんて。すこーし舐めていました。

泡がきめ細やかなのはもちろん。液体もきめ細やかで味がまったく違うのです！

飲み進めても泡はキープされていて、まさに“お店の味”。

家飲みが楽しくなりました。

私の持っているビールサーバーは缶ビールに管を通すスタイルのもので、特別なビールを準備する必要はありません。

ビールが好きな方、本当におすすめです。





…こんな感じで、メルマガで近況報告もさせていただきます。

さて、文化放送に入社して一か月。

たった一か月、されど一か月。

こんなことを言うのはどうなのでしょうか…「慣れてきました」（笑）

入社した日は、それはもう緊張して、猫をかぶって挨拶をしていましたが、

みんな優しくて、すぐに受け入れて仲良くしてもらえました。

リスナーさんも、新入りの私にメッセージを送ってくださって、

温かいコミュニティーに入れてうれしいな～と感じます。

そんな温かい方々に囲まれながらラジオに向き合えると思うとわくわくします！

これからも頑張ります！これからもよろしくお願いいたします！