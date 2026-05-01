文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―5月1日（金）配信分―

【これってどう思います？クレーマーになる気持ちがわからないでもない…】

2週目の今回は、冷蔵庫が入らない！という案件です。笑

新しい冷蔵庫を買いました。高さ174センチくらいまで設置可能という旨を店の人に伝えたら

「上に5センチは隙間を空けたほうがいいですよ」

とアドバイスされ、

「では170センチ以下のサイズでリーズナブルなものを」

ということになりました。数台の候補の中から1台を選び、

「これと同じスペックでこれより安いものはもうないということですよね」

と念を押したところ、同じ価格でさらにポイントが1万円分つく商品があるとのこと。

じゃあそれにします！と即決。

ところが。

後日届いた冷蔵庫は175センチ。なんと！ギリギリ入らないのです。慌てて電話。

「てっきり170以下を選んでもらったつもりだったのですが」

「最後におすすめしたのは、上5センチ開けることにこだわらなければ1万円ポイント得するということでおすすめしたんです」

との説明。ちゃんとサイズを確認しなかった私がいけないと思い、そのまま受け取ることに。

結局冷蔵庫の上にある棚を取り外して押し込むことにしました。

でもさ、そもそも向こうから170センチ以下を勧めてきたわけで、まさか最後の最後でサイズオーバーを出してくるとは思ってもいなかったんだよなあ。

かといって重い大型商品です。これ以上お手を煩わせるのも申し訳ないし…。

ホントはゴネたかったわ。こういうとき人はクレーマーになるのでしょうね。