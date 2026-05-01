メ～テレ（名古屋テレビ）

ゴールデンウイークでお出かけする人も多いと思いますが、観光地では外国人観光客などと地元の住民で差をつける「二重価格」の導入が進んでいます。

愛知県でも二重価格を導入している施設があります。アシカショーが大人気の竹島水族館(蒲郡市)です。

蒲郡市の竹島水族館は、今年で70周年を迎える歴史ある水族館です。

2024年に大規模リニューアルして、このゴールデンウィークも客足は好調。

「チケット売り場の案内を見ると、入館料は蒲郡市民が500円なのに対し、市外の人は1200円となっています」(石神愛子アナウンサー)

水族館では、市民と市外から来た人で入館料に2倍以上の差が。

導入の経緯を市に聞くと…。

「おおむね全国平均2.4～2.5倍に上がっているのを参考に設定した」(蒲郡市 観光まちづくり課 鈴木隆夫さん)

市営から民間運営に

かつては市営だった水族館。

入館料は一律500円と、条例で定めていました。

しかし、現在は運営を民間業者が担っています。

動物たちのエサ代や電気代を確保するため、値上げをせざるをえない状況に。

市は条例を改正し、入館料の上限を1200円に引き上げましたが…。

「昔からワンコインで入れるという、地域から愛される水族館を維持し続けたい思いから、500円で市民が入られる設定にした」(鈴木さん)

「市民サービス」で市民の料金は据え置き

市民サービスを維持するという観点から、市と運営会社が話し合い、市民の価格については500円の「据え置き」という形に落ち着きました。

運営を担う小林龍二館長は、この“二重価格”がうまれてしまった状況について…。

「地元に支えられて育ってきた水族館だし、これからも市民にも利用してもらい、愛されて支えてもらいたかったので、少し変えて価格を設定した」（竹島水族館 小林龍二館長）

その上で、価格を抑えるための努力も続けたいといいます。

「もっと職員の中で効率化を図ったり、人数を減らしつつもうまく飼育したり、そういうことをいろいろ考えて1200円より価格を落として楽しんでもらう工夫も考えている」(小林館長)

市外から来た客はどう思う？

市民の2倍以上の料金を払う市外からの観光客も、おおむねその状況を受け入れているようです。

「この展示内容で1200円はいいかな。ほかの水族館でもっと高いところを見たことがあるので」(稲沢市から)

「来るたびに新しいものが見られて、展示方法も変わっているので楽しい」（岡崎市から）

「エサ代も上がっているだろうし、1200円でもいいかなと」（岡崎市から）

蒲郡市によりますと、二重価格の設定によるクレームや、入館者数の減少は今のところみられないということです。