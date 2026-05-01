愛知県稲沢市のスーパー銭湯では、平日の朝10時までに入館すると、無料でモーニングが楽しめます。パンやサラダに加え、コーヒーは飲み放題。充実の内容で、常連客からも高い支持を集めています。

■“朝風呂”に付く無料モーニング





愛知県稲沢市にあるスーパー銭湯「楽だの湯」。露天風呂やジェットバスなど、8種類の風呂が楽しめます。

朝7時30分のオープンと同時に、館内はたくさんの人が。お目当ては、平日の朝10時までに入館すれば、入館料550円だけで利用できる無料モーニングです。



客：

「一宮市から。週に1回来ます」

別の客：

「あま市から。通って10年ぐらいになります」

市外から訪れる常連客も多いこのモーニング。コーヒーにパン、パンのお供、キャベツサラダが付いたシンプルな内容です。

コーヒーはホットとアイスから選べて飲み放題。パンのお供は、小倉あんやマーガリン、ジャムなど6種類の中から2種類を選べます。



客：

「いまのご時世で、この値段でこのクオリティは他にはないですね」

別の客：

「物価高の中、無料で食べられてうれしいです」

さらに、キャベツの千切りを山盛りにしてくれるサービスもあります。

■銭湯集客の戦略とお得な仕組み





多い日には200人以上が訪れるというモーニング。10年前のオープン当初から続けているサービスで、その狙いは。



担当者：

「毎日来てくれる人を増やしたい。家のお風呂代わりに利用していただければ」

無料モーニングを通じて、地域の人が日常的に集まる場を目指しています。



さらに、常連客に人気なのが、10枚つづりで5100円の回数券です。



客：

「チケット何冊も買っています。銭湯より安いし、さらにモーニングまで付いている」

回数券を使えば1回あたり510円で入館でき、朝10時までに入館すればモーニングも楽しめます。



2026年4月13日放送