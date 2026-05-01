平日朝10時までの入館でモーニング無料のスーパー銭湯「毎日来て家の風呂代わりに」狙うは客の“常連化”
愛知県稲沢市のスーパー銭湯では、平日の朝10時までに入館すると、無料でモーニングが楽しめます。パンやサラダに加え、コーヒーは飲み放題。充実の内容で、常連客からも高い支持を集めています。
■“朝風呂”に付く無料モーニング
愛知県稲沢市にあるスーパー銭湯「楽だの湯」。露天風呂やジェットバスなど、8種類の風呂が楽しめます。
朝7時30分のオープンと同時に、館内はたくさんの人が。お目当ては、平日の朝10時までに入館すれば、入館料550円だけで利用できる無料モーニングです。
客：
「一宮市から。週に1回来ます」
別の客：
「あま市から。通って10年ぐらいになります」
市外から訪れる常連客も多いこのモーニング。コーヒーにパン、パンのお供、キャベツサラダが付いたシンプルな内容です。
コーヒーはホットとアイスから選べて飲み放題。パンのお供は、小倉あんやマーガリン、ジャムなど6種類の中から2種類を選べます。
客：
「いまのご時世で、この値段でこのクオリティは他にはないですね」
別の客：
「物価高の中、無料で食べられてうれしいです」
さらに、キャベツの千切りを山盛りにしてくれるサービスもあります。
■銭湯集客の戦略とお得な仕組み
多い日には200人以上が訪れるというモーニング。10年前のオープン当初から続けているサービスで、その狙いは。
担当者：
「毎日来てくれる人を増やしたい。家のお風呂代わりに利用していただければ」
無料モーニングを通じて、地域の人が日常的に集まる場を目指しています。
さらに、常連客に人気なのが、10枚つづりで5100円の回数券です。
客：
「チケット何冊も買っています。銭湯より安いし、さらにモーニングまで付いている」
回数券を使えば1回あたり510円で入館でき、朝10時までに入館すればモーニングも楽しめます。
2026年4月13日放送