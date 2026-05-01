女優の戸田恵子が１日、兵庫・西宮市の兵庫県立芸術文化センターで、４度目の上演となる一人舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」をＰＲ。２４年６月に米ニューヨークのカーネギー・ホール公演を経てパワーアップしたステージに「自分が一番楽しみでしょうがない。『円熟味が増したね』とも言っていただきたいし、『さらに若々しくなったね』とも言っていただきたい」と、期待に胸を膨らませた。

米女優のジュディ・ガーランドを、専属代役兼付き人のジュディ・シルバーマンの目を通して描いた作品。２０１７年に戸田の還暦記念公演として三谷幸喜氏が構成・演出を担当した。しかし台本の完成が遅れに遅れ、届いたのは翌１８年５月の「初日の６日前」とのことで「必死の形相」で４日間の公演を乗り切ったという。「消化不良だったのでもう一度やりたい」と１９年に再演。その公演をカーネギー・ホール関係者が観劇した縁で、２４年の国内３演目に前後して、憧れのステージに立つことができた。

昨年２月、米ロサンゼルスの「ハリウッド・フォーエバー墓地」を訪れ、ガーランドを墓参したが、今年２月にも墓参したという。「ジュディも『この人、２回も来たわ』とビックリしてると思います。『ツアーをやるのでよろしくお願いします』と言いました。どんどん縁が深まったなという気持ちです」と振り返った。

０４年に初演された、ミヤコ喋々の生涯を演じた「なにわバタフライ」も三谷氏が手がけた一人舞台。だが「一人舞台が好きなわけでは決してないんです。全然一人ではやりたくないんです、ホントは。みんなと会話して芝居するのが好きで女優をやってますので」と、苦笑いで打ち明けた。それでも「来年古希を迎える私が、ほぼ１０年前に作っていただいた作品を４回もやれる喜び。体力勝負の一人舞台で、向き合う作品が自分の胸の中に入っていることはありがたい」と“ライフワーク”ともいえる作品へと意気込んでいた。

兵庫県立芸術文化センターでは７月２４〜２６日に上演。チケット一般発売日は５月２日。同所を含め１４都府県を巡るツアーが６〜８月に実施される。