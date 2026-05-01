モデルの藤田ニコルが１日、自身のインスタグラムで第１子出産を報告した。稲葉も藤田の投稿した文章をストーリーズで引用した。

夫で俳優の稲葉友と連名で「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と発表。「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」などと続け、２人の直筆署名でしめた。

事務所関係者によると、性別は女の子。今後については「少し休んで、仕事に復帰する予定です」とした。

藤田は２０２３年８月に約３年の交際期間を経て、稲葉との結婚を発表。２５年１２月に第１子妊娠を発表。今年３月１２日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜、前１１時４７分）出演時に出産前最後のテレビ出演とし、以降は”産休”入りしていた。

５日前には自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで陣痛バッグ、入院バッグを紹介。「本当に体が全部不調で、歩くのも立つのも全部痛くて」、「最初は楽しみの方が勝っていたけど、どんどん近づくにつれて怖さも出てきた。あとは自分次第なので頑張っていきたい」などと語っていた。

◆藤田ニコルの報告全文

皆様へ

晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。

生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。

初めてのことばかりで慣れない日々ではございますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。

また、応援してくださってる皆様、ご理解ご協力いただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

２０２６年５月１日

稲葉友 藤田ニコル