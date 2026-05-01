MLBドジャースは4月までの試合が終了。大谷翔平選手はここまで31試合で6本塁打を記録しています。

今季は日本時間4月4日に初本塁打を放つと、順調に数字を伸ばしていきますが、同4月13日に5号を放って以降は11試合ノーアーチ。ドジャースに加入してから最長ブランクとなりました。それでも同4月27日に12試合ぶりの6号を放ちました。

打者に加え、今季はドジャースに入団してから初めて開幕ローテーション入りを果たした大谷選手。ここまで5試合に先発登板し、2勝1敗、防御率0.60の好成績。エンゼルス時代以来、5年ぶりに投手専念も経験しました。

3・4月の本塁打では、2021年の8本塁打が自己最多。50本塁打を超えた2024年、2025年は計7本でした。今季もここまで6本と例年通りのスタートを見せています。

特に昨季55本塁と自己最多本塁打を記録した大谷選手。5月に入りマルチ本塁打を2度放つなど15本のホームランを放ち、5月終了時点で22本と量産しました。

30本塁打を超えた2021年シーズン以降では、54号で本塁打王に輝いた2024年が5月までに14本。44号で本塁打王となった2023年、46本を打った2021年は、5月終了時では15本を放っており、昨季は最もハイペースでアーチを量産していました。

二刀流として躍動する大谷選手。今後も本塁打への勢いを加速させるのか、注目が集まります。

▽大谷翔平選手の直近5年の5月まで本塁打数と試合数2025年 22本(58試合)2024年 14本(59試合)2023年 15本(57試合)2022年 11本(50試合)2021年 15本(54試合)