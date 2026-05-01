初代主将・髙比良寛治がゲスト出演…BS10でCS準々決勝長崎戦GAME2を生中継決定

全国無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」では、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」クォーターファイナルGAME2を生中継する。

放送は5月8日（金）18時56分から。今シーズン、西地区初優勝を果たし、クラブ初のチャンピオンシップで頂点を目指す長崎ヴェルカのホームゲームとして開催される一戦を届ける。実況は宮澤奎太アナウンサー、解説はバスケットボールコメンテーターの塚本清彦氏が務め、ゲストとして長崎ヴェルカ創設時のメンバーで初代キャプテンを務めた秋田ノーザンハピネッツの髙比良寛治が出演。現地レポーターは吉田理彩アナウンサーが担当する。

中継ではBS10無料アプリ「つながるジャパネット」からリアルタイムコメントを募集。投稿されたコメントは番組内で紹介される予定で、視聴者参加型の演出で試合を盛り上げる。なお、「つながるジャパネット」やコネクテッドTVでの同時配信は実施されない。

B1リーグ戦は5月2日と3日に最終節を迎え、チャンピオンシップに出場する8クラブはすでに決定しているものの、長崎の対戦相手は同節の結果を待って確定する状況となっている。Bリーグ10回目の節目となるシーズンは終盤にかけても混戦が続いており、チャンピオンシップでも熱戦が期待される。

なお、BS10では、チャンピオンシップ セミファイナルについても放送予定。詳細は決まり次第、BS10公式ホームページ・SNSにて発表される。