今年２月、山形県山形市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金を盗んだとして、きょう、福島県の無職の男が逮捕されました。男は、新庄市や福島市でも同様の犯行に及んだとして、逮捕されていました。

警察は男の単独の犯行とみて、調べを進めています。

建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む無職の男（４１）です。

警察によりますと男は今年２月２４日の午前２時５０分ごろ、山形市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金を盗もうとした疑いです。しかし、警報機が発報し、盗むことができませんでした。

さらに男は、同じ日の午前３時１５分ごろにも山形市内のコインランドリーに侵入し、同様の手口で両替機をこじ開け、現金およそ１５万円を盗んだ疑いが持たれています。

警察によりますと、男は以前、新庄市や福島市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金を盗んだとして逮捕されていて、逮捕後の捜査で今回の事件への関与が明らかになったということです。

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

警察は男の単独の犯行とみて、犯行動機や余罪などについて調べを進めています。