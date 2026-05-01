ヒロアカ10周年記念『ANI-ROCK FES.』ポルノグラフィティ、DISH//、秋山黄色ら出演アーティスト発表

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11月22・23日に国立代々木競技場 第一体育館で開催される『ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」』の出演アーティストが発表された。

■『ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」』出演アーティスト

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年プロジェクトの企画のひとつとして、2年ぶりの開催となる本イベント。プルスウルトラの精神でここでしか見ることのできない熱いライブを繰り広げる出演アーティストは次の通りだ。

◎11月22日出演

Omoinotake、SIX LOUNGE、DISH//、BLUE ENCOUNT、ポルノグラフィティ

◎11月23日出演

秋山黄色、KANA-BOON、TK from 凛として時雨、ポルノグラフィティ、Little Glee Monster

※いずれも50音順

第1期とFINAL SEASONのオープニングテーマを務めたポルノグラフィティは両日出演決定。

チケット最速先行は、5月1日より受付開始となっている。プレミア席のチケット購入者には会場限定タオルがプレゼントされる。

アニメ“ヒロアカ”の主題歌楽曲に加え、アーティストのオリジナル楽曲も含む充実のセットリストを現地で楽しもう。

(C)ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」実行委員会

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■イベント情報

『ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」』

11/22（日） 東京・国立代々木競技場 第一体育館

11/23（月・祝） 東京・国立代々木競技場 第一体育館

■【画像】出演アーティスト画像 他

■関連リンク

イベントサイト

http:///www.anirockfes.jp/