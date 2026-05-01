STARGLOW・KANON、“俳優・日穏”の魅力に迫る10ページ以上の特集を『Quick Japan』にて掲載

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日穏（STARGLOW・KANON）が、6月24日に発売される『Quick Japan』vol.184でソロ表紙を飾る。

■日穏（KANON）の“ひとり”に届く表現について深掘り

SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル「BMSG」主催のオーディションプログラム『THE LAST PIECE（ラストピース/通称：ラスピ）』から誕生し、2026年1月にデビューした5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。

そして、2025年10月公開の映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』で主演を務めるなど、グループの中でもいち早く俳優としての才能を発揮している日穏（KANON）。

『Quick Japan』vol.184では、桜井日奈子と共に日穏が主演を務める映画『死神バーバー』（2026年初夏公開）の公開を記念して、“俳優・日穏”の魅力に迫る10ページ以上にわたる特集を掲載。インタビューでは、“ひとり”に届く表現について深掘りしている。

さらに、同誌のSPECIAL EDITION特別カバー版として日穏がソロ表紙を飾る。『Quick Japan』vol.184 SPECIAL EDITION 日穏（KANON）特別カバー版は、太田出版のECサイト「QJストア」にて限定発売。現在予約受付中。

メイン写真：PHOTO BY 野口花梨

■書籍情報

2026.06.24 ON SALE

『Quick Japan』vol.184

■映画情報

『死神バーバー』

2026年初夏より、新宿武蔵野館他 全国順次公開

出演：桜井日奈子 日穏 他

監督：いまおかしんじ

脚本：谷口恒平

主題歌：Furui Riho「太陽になれたら」

配給・宣伝：SPOTTED PRODUCTIONS｜102min

(C)『死神バーバー』製作委員会

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/

映画『死神バーバー』作品サイト

https://shinigami-bb.com/