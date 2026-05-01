　1日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5191枚だった。うちプットの出来高が4262枚と、コールの929枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の583枚（4円安13円）。コールの出来高トップは6万5000円の278枚（80円安355円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 9　　　-1　　　 5　　75000　
　　10　　　-3　　　10　　73000　
　　 5　　　-6　　　14　　72500　
　　12　　　-8　　　18　　72000　
　　 3　　　-7　　　23　　71500　
　　 4　　　-4　　　30　　71000　
　　 2　　 -19　　　35　　70500　
　　64　　 -14　　　44　　70000　
　　18　　 -14　　　65　　69500　
　　34　　 -23　　　67　　69000　
　　 4　　 -17　　　90　　68500　
　　50　　 -20　　 105　　68000　
　　 6　　　-9　　 156　　67500　
　　40　　 -39　　 161　　67000　
　　67　　 -11　　 197　　66500　
　　46　　 -67　　 243　　66000　
　　 9　　　-3　　 297　　65500　
　 278　　 -80　　 355　　65000　
　　 6　　 +25　　 465　　64500　
　　10　　 +15　　 480　　64250　
　　55　　 -50　　 515　　64000　
　　25　　　　　　 605　　63750　
　　 1　　 +40　　 690　　63500　
　　13　　　　　　 665　　63375　
　　23　　 -40　　 720　　63000　
　　 4　　　　　　 790　　62750　
　　20　　 +35　　 900　　62500　
　　35　　-100　　 995　　62000　
　　14　　 -20　　1185　　61500　
　　17　　　+5　　1365　　61000　
　　26　　 +30　　1660　　60500　
　　12　　 +20　　1890　　60000　　2240 　　-410　　　27　
　　 2　　 +60　　2160　　59500　　1990 　　　　　　　 2　
　　 1　　+150　　2470　　59000　　1760 　　-240　　　 4　
　　 2　　　　　　2730　　58500　　1690 　　-220　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58375　　1670 　　　　　　　80　
　　　　　　　　　　　　　58125　　1560 　　　　　　　 6　
　　 2　　　　　　3000　　58000　　1465 　　-155　　　55　
　　　　　　　　　　　　　57750　　1410 　　-125　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　1270 　　-315　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57375　　1200 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　57000　　1200 　　-100　　　36　
　　　　　　　　　　　　　56875　　1090 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56625　　 985 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 975 　　-250　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56125　　 900 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 960 　　 -95　　　20　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 785 　　-255　　　12　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 795 　　-195　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 700 　　-160　　　41　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 725 　　-165　　　25　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 680 　　-175　　　88　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 570 　　-180　　　79　
　　　　　　　　　　　　　53875　　 550 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　53500　　 490 　　-200　　　81　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 495 　　-160　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 480 　　-145　　 138　
　　　　　　　　　　　　　52875　　 420 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 410 　　-185　　　23　
　　　　　　　　　　　　　52625　　 400 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 390 　　-175　　　41　
　　　　　　　　　　　　　52375　　 380 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 390 　　-150　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 395 　　-120　　　34　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 365 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 320 　　-145　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 320 　　-120　　　34　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 268 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 250 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 267 　　 -93　　 336　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 244 　　 -91　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 236 　　 -99　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 207 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 229 　　 -49　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 212 　　 -85　　　32　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 188 　　 -85　　　26　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 181 　　 -78　　　82　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 150 　　 -89　　　10　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 144 　　 -78　　　34　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 139 　　 -58　　　97　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 140 　　 -26　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 130 　　 -60　　 143　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 117 　　 -51　　 167　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 106 　　 -57　　 249　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 100 　　 -38　　　67　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　87 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　93 　　 -48　　　45　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　92 　　 -31　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　80 　　 -32　　　39　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　68 　　 -38　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　60 　　 -30　　　21　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　56 　　　　　　　29　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　55 　　 -19　　 177　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　50 　　　　　　 126　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　48 　　 -15　　 186　
　　　　　　　　　　　　　38500　　　39 　　　　　　 234　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　38 　　 -16　　 107　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　33 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　36 　　 -15　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　36500　　　33 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　27 　　 -11　　　47　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　25 　　 -12　　　19　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　23 　　 -10　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　21 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　19 　　　-7　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　14 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　14 　　　-8　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　13 　　　-4　　 583　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　10 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 9 　　　-3　　　17　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 8 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25500　　　 6 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　25250　　　 6 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-1　　　42　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 5 　　　-1　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　 4 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 4 　　　　　　　13　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 3 　　　-2　　　16　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　-1　　　29　
　　　　　　　　　　　　　19000　　　 2 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18750　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18500　　　 2 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18250　　　 2 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 2 　　　-1　　　28　
　　　　　　　　　　　　　15000　　　 2 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　13250　　　 1 　　　　　　　73　
　　　　　　　　　　　　　13000　　　 1 　　　　　　　87　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 1 　　　 0　　　 6　

