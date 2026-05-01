日経225オプション7月限（1日日中） 6万1000円コールが出来高最多28枚
1日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は143枚だった。うちコールの出来高が72枚と、プットの71枚を上回った。コールの出来高トップは6万1000円の28枚（2075円）。プットの出来高トップは3万8000円の25枚（100円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -15 42 75000
3 105 72500
1 -32 197 70000
1 -30 490 67000
1 1040 64000
1 1340 63000
4 1690 62000
28 2075 61000
6 2490 60250
2 2665 59875 2890 1
1 2700 59750
19 2800 59500
59375 2660 1
56000 1520 1
2 5900 55000 1205 2
52000 770 -95 1
50000 515 -155 1
46000 273 1
44500 238 14
40000 135 -51 15
38000 100 25
36000 89 2
35000 70 1
30000 40 -4 1
25000 20 -3 2
20000 9 -1 3
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 -15 42 75000
3 105 72500
1 -32 197 70000
1 -30 490 67000
1 1040 64000
1 1340 63000
4 1690 62000
28 2075 61000
6 2490 60250
2 2665 59875 2890 1
1 2700 59750
19 2800 59500
59375 2660 1
56000 1520 1
2 5900 55000 1205 2
52000 770 -95 1
50000 515 -155 1
46000 273 1
44500 238 14
40000 135 -51 15
38000 100 25
36000 89 2
35000 70 1
30000 40 -4 1
25000 20 -3 2
20000 9 -1 3
株探ニュース