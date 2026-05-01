　1日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は143枚だった。うちコールの出来高が72枚と、プットの71枚を上回った。コールの出来高トップは6万1000円の28枚（2075円）。プットの出来高トップは3万8000円の25枚（100円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 -15　　　42　　75000　
　　 3　　　　　　 105　　72500　
　　 1　　 -32　　 197　　70000　
　　 1　　 -30　　 490　　67000　
　　 1　　　　　　1040　　64000　
　　 1　　　　　　1340　　63000　
　　 4　　　　　　1690　　62000　
　　28　　　　　　2075　　61000　
　　 6　　　　　　2490　　60250　
　　 2　　　　　　2665　　59875　　2890 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　2700　　59750　
　　19　　　　　　2800　　59500　
　　　　　　　　　　　　　59375　　2660 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　1520 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　5900　　55000　　1205 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 770 　　 -95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 515 　　-155　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 273 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 238 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 135 　　 -51　　　15　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 100 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　89 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　70 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　20 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 9 　　　-1　　　 3　

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